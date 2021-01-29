https://ria.ru/20210129/gosduma-1595072876.html

Депутат Госдумы от ЛДПР призвала россиян не выходить на незаконные акции

Депутат Госдумы от ЛДПР призвала россиян не выходить на незаконные акции

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова призвала россиян не выходить на новые несогласованные акции, так как это может накалить общественную обстановку, кроме... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:25

2021-01-29T09:25

2021-01-29T09:25

елена строкова

россия

татьяна потяева

здоровье - общество

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова призвала россиян не выходить на новые несогласованные акции, так как это может накалить общественную обстановку, кроме того, по ее словам, такие протесты не будут иметь смысла, поскольку участники прошедших в минувшую субботу митингов уже "заявили о себе".Депутат отметила, что прошедшие в 23 января акции нельзя назвать мирными, так как на них были зафиксированы беспорядки, которые целенаправленно провоцировались определенной категорией людей."Если подобное не прекратится, то мы вполне можем рассчитывать, что события у нас в стране могут начать развиваться по украинскому сценарию. Мы все знаем, к чему это может привести, а соответственно - не можем себе позволить допустить подобного", - сказала Строкова РИА Новости.Она считает, что новая несогласованная акция не будет нести никакой смысловой нагрузки, так как в прошедшую субботу участники митингов уже заявили о своей позиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/politsiya-1594971314.html

https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html

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елена строкова, россия, татьяна потяева, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, москва, общество