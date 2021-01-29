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Туризм
https://ria.ru/20210129/goroda-1594934123.html
Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных
Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных
Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала составили десятку популярных городов для романтических... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:38
2021-01-29T16:38
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала составили десятку популярных городов для романтических поездок в феврале 2021 года, сообщает Tvil.ru.Сервис бронирования жилья выявил, куда можно поехать на два-три дня отдохнуть вдвоем и отметить День святого Валентина, 14 февраля. Список составлен на основании данных заказов туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года.По статистике, путешественники бронируют короткий отдых в феврале и тратят на отели и квартиры от 1433 до 5550 рублей в сутки. Самый дорогая стоимость аренды жилья – в Сортавале, а дешевая – в Ялте.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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отдых, праздник, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, ялта, москва, челябинск, сочи, сургут, севастополь, красноярск, сортавала, санкт-петербург

Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных

16:38 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте
 Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала составили десятку популярных городов для романтических поездок в феврале 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Сервис бронирования жилья выявил, куда можно поехать на два-три дня отдохнуть вдвоем и отметить День святого Валентина, 14 февраля. Список составлен на основании данных заказов туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года.
По статистике, путешественники бронируют короткий отдых в феврале и тратят на отели и квартиры от 1433 до 5550 рублей в сутки. Самый дорогая стоимость аренды жилья – в Сортавале, а дешевая – в Ялте.
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ТуризмОтдыхПраздниккуда поехать в выходныеТуризмтуристыНовости - ТуризмЯлтаМоскваЧелябинскСочиСургутСевастопольКрасноярскСортавалаСанкт-Петербург
 
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