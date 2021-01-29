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Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных
Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных
Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала составили десятку популярных городов для романтических... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:38
2021-01-29T16:38
2021-01-29T16:38
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала составили десятку популярных городов для романтических поездок в феврале 2021 года, сообщает Tvil.ru.Сервис бронирования жилья выявил, куда можно поехать на два-три дня отдохнуть вдвоем и отметить День святого Валентина, 14 февраля. Список составлен на основании данных заказов туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года.По статистике, путешественники бронируют короткий отдых в феврале и тратят на отели и квартиры от 1433 до 5550 рублей в сутки. Самый дорогая стоимость аренды жилья – в Сортавале, а дешевая – в Ялте.
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