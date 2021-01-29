https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал

Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал

После того как количество просмотров фильма о "дворце Путина" на YouTube перевалило за сто миллионов, а "расследовательские проекты" живописали пребывание... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:34

2021-01-29T16:34

2021-01-29T18:20

россия

алексей навальный

владимир путин

геленджик

авторы

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После того как количество просмотров фильма о "дворце Путина" на YouTube перевалило за сто миллионов, а "расследовательские проекты" живописали пребывание президента в Геленджике, вышел еще один фильм про знаменитый дворец.Разогретая рассматриванием роскошных интерьеров, аквадискотек, кальянных и прочих "комнат для грязи", а также заинтригованная знойным нерусским языком разоблачения (что породило подозрение, что это плохой перевод с английского) публика вправе была ожидать сенсационного продолжения. Например, кадров с Владимиром Путиным в этом дворце — ведь писало же финансируемое США издание "Проект" о том, что "чиновники рассказывают, что именно в нем президент проводит значимую часть своего неформального времени"."Сам он чаще живет в Геленджике. И именно туда, в свой дворец, он приглашает для неформального общения ближайших к нему людей. <...> Видимо, с ними президент и проводит время в личном казино и комнате с шестом, которые показаны в расследовании ФБК*".Что же такого должно быть в новых сериях, чтобы поразить воображение зрителя? Продакшен Навального не успел подготовить следующую серию — и за него постаралось издание Mash, выложившее в пятницу видео "Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике". Первые съемки на территории и внутри загадочного дворца! Но сто миллионов просмотров, даже накрученных, Mash не грозят. Потому что в фильме совсем не то, что нужно для успеха в "приличном обществе" и помощи в раскрутке.Поскольку, как сказано в репортаже, "описать локацию довольно просто: это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства". Нулевой не нулевой, фасад завершен, но внутри бетонные стены. Много рабочих, недоделанный фонтан вместо аквадискотеки и бытовка строителей в том, что называли "кальянной".То есть в Геленджике никто не живет и жить не может. Тем не менее дворец строится — проводивший экскурсию сотрудник технадзора работает там уже шесть лет и говорит о том, что объект планируют сдать лет через пять-шесть. Учитывая, что впервые о геленджикском дворце написали еще десять лет назад, получается приличный долгострой в полтора с лишним десятилетия. Понятно, что строит дворец какой-то очень богатый товарищ, а возможно, и группа товарищей. Точно так же понятно, что, как уже сказал сам Путин, дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его близких родственников. Но кого из обличителей это волнует — сказано же, что "дворец Путина", значит, так оно и есть.Сейчас нам будут говорить о том, что рассказы анонимных чиновников о том, как Путин проводит время во дворце, были "спецоперацией Кремля" по дискредитации "сенсационного расследования Алексея", — но ни издание "Проект", ни его главреда никак не отнесешь к сторонникам власти. Ровно наоборот: в их картине мира "путинский дворец" так же реален, как и "честный борец с коррупцией Навальный". И если эта картина начинает рушиться — значит, неправильную информацию, портящую изображенную на ней "борьбу добра со злом", нужно просто игнорировать. Или объявлять "провокацией Кремля".Хотя провокация тут только одна — попытка разогреть протестные настроения в России, приписав власти все возможные грехи. "Путин украл ваши пенсии и построил на них себе дворец" — вот в чем суть провокации. Люди должны поверить в то, что руководитель страны вредит им, врет, ворует, окружил себя неправильными людьми и вообще опасен для будущего государства — то есть начать ненавидеть его. Не получается убедить в этом большинство? Ничего, попробуем убедить меньшинство, даже заведомое меньшинство, которое будет неистово обличать и призывать к смене власти. Глядишь, и у большинства, пока оно будет наблюдать за праведным гневом меньшинства, зародится какое-то сомнение: а может, и есть в этом что-то, не могут же люди беспричинно так убиваться?К концу перестройки едва ли не большая часть народа была убеждена в том, что так жить нельзя: чиновники-партаппаратчики бездарны, воруют и пользуются незаслуженными привилегиями. "Даже члены политбюро берут взятки, и их обличают честные борцы с коррупцией, которым затыкают рот! Один Ельцин порядочный человек — вот кто за народ радеет!" К началу 1992 года, после развала Союза и начала "рыночных реформ", народ в массе своей прозрел, но было уже поздно. Все разговоры о взятках и привилегиях руководителей страны оказались наглой ложью.Сейчас у России уже третья за сто с небольшим лет форма государства, система власти и социально-экономический строй, но перед нами все та же схема возгонки "праведного гнева". К счастью, сегодня нет ни объективных обстоятельств февраля 1917-го (когда все внимание правителя было занятой войной — он же был главнокомандующим), ни субъективных обстоятельств времен перестройки (когда слабый и лишенный стратегического мышления Горбачев своими метаниями и интригами довел все до краха). И самое главное — наш народ все-таки научился на своей собственной истории, на своих собственных ошибках. И не поведется ни на какие провокации, не поверит старым трюкам тех, кому нужны лишь великие потрясения. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dvorets-1595113955.html

https://ria.ru/20210129/dvorets-1595113295.html

https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html

https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

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россия, алексей навальный, владимир путин, геленджик, авторы