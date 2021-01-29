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https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
После того как количество просмотров фильма о "дворце Путина" на YouTube перевалило за сто миллионов, а "расследовательские проекты" живописали пребывание... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:34
2021-01-29T18:20
россия
алексей навальный
владимир путин
геленджик
авторы
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После того как количество просмотров фильма о "дворце Путина" на YouTube перевалило за сто миллионов, а "расследовательские проекты" живописали пребывание президента в Геленджике, вышел еще один фильм про знаменитый дворец.Разогретая рассматриванием роскошных интерьеров, аквадискотек, кальянных и прочих "комнат для грязи", а также заинтригованная знойным нерусским языком разоблачения (что породило подозрение, что это плохой перевод с английского) публика вправе была ожидать сенсационного продолжения. Например, кадров с Владимиром Путиным в этом дворце — ведь писало же финансируемое США издание "Проект" о том, что "чиновники рассказывают, что именно в нем президент проводит значимую часть своего неформального времени"."Сам он чаще живет в Геленджике. И именно туда, в свой дворец, он приглашает для неформального общения ближайших к нему людей. &lt;...&gt; Видимо, с ними президент и проводит время в личном казино и комнате с шестом, которые показаны в расследовании ФБК*".Что же такого должно быть в новых сериях, чтобы поразить воображение зрителя? Продакшен Навального не успел подготовить следующую серию — и за него постаралось издание Mash, выложившее в пятницу видео "Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике". Первые съемки на территории и внутри загадочного дворца! Но сто миллионов просмотров, даже накрученных, Mash не грозят. Потому что в фильме совсем не то, что нужно для успеха в "приличном обществе" и помощи в раскрутке.Поскольку, как сказано в репортаже, "описать локацию довольно просто: это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства". Нулевой не нулевой, фасад завершен, но внутри бетонные стены. Много рабочих, недоделанный фонтан вместо аквадискотеки и бытовка строителей в том, что называли "кальянной".То есть в Геленджике никто не живет и жить не может. Тем не менее дворец строится — проводивший экскурсию сотрудник технадзора работает там уже шесть лет и говорит о том, что объект планируют сдать лет через пять-шесть. Учитывая, что впервые о геленджикском дворце написали еще десять лет назад, получается приличный долгострой в полтора с лишним десятилетия. Понятно, что строит дворец какой-то очень богатый товарищ, а возможно, и группа товарищей. Точно так же понятно, что, как уже сказал сам Путин, дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его близких родственников. Но кого из обличителей это волнует — сказано же, что "дворец Путина", значит, так оно и есть.Сейчас нам будут говорить о том, что рассказы анонимных чиновников о том, как Путин проводит время во дворце, были "спецоперацией Кремля" по дискредитации "сенсационного расследования Алексея", — но ни издание "Проект", ни его главреда никак не отнесешь к сторонникам власти. Ровно наоборот: в их картине мира "путинский дворец" так же реален, как и "честный борец с коррупцией Навальный". И если эта картина начинает рушиться — значит, неправильную информацию, портящую изображенную на ней "борьбу добра со злом", нужно просто игнорировать. Или объявлять "провокацией Кремля".Хотя провокация тут только одна — попытка разогреть протестные настроения в России, приписав власти все возможные грехи. "Путин украл ваши пенсии и построил на них себе дворец" — вот в чем суть провокации. Люди должны поверить в то, что руководитель страны вредит им, врет, ворует, окружил себя неправильными людьми и вообще опасен для будущего государства — то есть начать ненавидеть его. Не получается убедить в этом большинство? Ничего, попробуем убедить меньшинство, даже заведомое меньшинство, которое будет неистово обличать и призывать к смене власти. Глядишь, и у большинства, пока оно будет наблюдать за праведным гневом меньшинства, зародится какое-то сомнение: а может, и есть в этом что-то, не могут же люди беспричинно так убиваться?К концу перестройки едва ли не большая часть народа была убеждена в том, что так жить нельзя: чиновники-партаппаратчики бездарны, воруют и пользуются незаслуженными привилегиями. "Даже члены политбюро берут взятки, и их обличают честные борцы с коррупцией, которым затыкают рот! Один Ельцин порядочный человек — вот кто за народ радеет!" К началу 1992 года, после развала Союза и начала "рыночных реформ", народ в массе своей прозрел, но было уже поздно. Все разговоры о взятках и привилегиях руководителей страны оказались наглой ложью.Сейчас у России уже третья за сто с небольшим лет форма государства, система власти и социально-экономический строй, но перед нами все та же схема возгонки "праведного гнева". К счастью, сегодня нет ни объективных обстоятельств февраля 1917-го (когда все внимание правителя было занятой войной — он же был главнокомандующим), ни субъективных обстоятельств времен перестройки (когда слабый и лишенный стратегического мышления Горбачев своими метаниями и интригами довел все до краха). И самое главное — наш народ все-таки научился на своей собственной истории, на своих собственных ошибках. И не поведется ни на какие провокации, не поверит старым трюкам тех, кому нужны лишь великие потрясения. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dvorets-1595113955.html
https://ria.ru/20210129/dvorets-1595113295.html
https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
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Петр Акопов
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россия, алексей навальный, владимир путин, геленджик, авторы

Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал

16:34 29.01.2021 (обновлено: 18:20 29.01.2021)
 
© Mash Video/YouTubeКадр из репортажа Mash "Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике"
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Mash Video/YouTube
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Петр Акопов
Петр Акопов
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После того как количество просмотров фильма о "дворце Путина" на YouTube перевалило за сто миллионов, а "расследовательские проекты" живописали пребывание президента в Геленджике, вышел еще один фильм про знаменитый дворец.
Разогретая рассматриванием роскошных интерьеров, аквадискотек, кальянных и прочих "комнат для грязи", а также заинтригованная знойным нерусским языком разоблачения (что породило подозрение, что это плохой перевод с английского) публика вправе была ожидать сенсационного продолжения. Например, кадров с Владимиром Путиным в этом дворце — ведь писало же финансируемое США издание "Проект" о том, что "чиновники рассказывают, что именно в нем президент проводит значимую часть своего неформального времени".
Кадр из видео Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 12:54
Стройка "на нулевом этапе". В Сеть попало видео из "дворца" в Геленджике
"Сам он чаще живет в Геленджике. И именно туда, в свой дворец, он приглашает для неформального общения ближайших к нему людей. <...> Видимо, с ними президент и проводит время в личном казино и комнате с шестом, которые показаны в расследовании ФБК*".
Что же такого должно быть в новых сериях, чтобы поразить воображение зрителя? Продакшен Навального не успел подготовить следующую серию — и за него постаралось издание Mash, выложившее в пятницу видео "Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике". Первые съемки на территории и внутри загадочного дворца! Но сто миллионов просмотров, даже накрученных, Mash не грозят. Потому что в фильме совсем не то, что нужно для успеха в "приличном обществе" и помощи в раскрутке.
Поскольку, как сказано в репортаже, "описать локацию довольно просто: это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства". Нулевой не нулевой, фасад завершен, но внутри бетонные стены. Много рабочих, недоделанный фонтан вместо аквадискотеки и бытовка строителей в том, что называли "кальянной".
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 12:52
Песков прокомментировал публикацию о "дворце" в Геленджике
То есть в Геленджике никто не живет и жить не может. Тем не менее дворец строится — проводивший экскурсию сотрудник технадзора работает там уже шесть лет и говорит о том, что объект планируют сдать лет через пять-шесть. Учитывая, что впервые о геленджикском дворце написали еще десять лет назад, получается приличный долгострой в полтора с лишним десятилетия.
Понятно, что строит дворец какой-то очень богатый товарищ, а возможно, и группа товарищей. Точно так же понятно, что, как уже сказал сам Путин, дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его близких родственников. Но кого из обличителей это волнует — сказано же, что "дворец Путина", значит, так оно и есть.
Сейчас нам будут говорить о том, что рассказы анонимных чиновников о том, как Путин проводит время во дворце, были "спецоперацией Кремля" по дискредитации "сенсационного расследования Алексея", — но ни издание "Проект", ни его главреда никак не отнесешь к сторонникам власти. Ровно наоборот: в их картине мира "путинский дворец" так же реален, как и "честный борец с коррупцией Навальный". И если эта картина начинает рушиться — значит, неправильную информацию, портящую изображенную на ней "борьбу добра со злом", нужно просто игнорировать. Или объявлять "провокацией Кремля".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:57
Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Хотя провокация тут только одна — попытка разогреть протестные настроения в России, приписав власти все возможные грехи. "Путин украл ваши пенсии и построил на них себе дворец" — вот в чем суть провокации. Люди должны поверить в то, что руководитель страны вредит им, врет, ворует, окружил себя неправильными людьми и вообще опасен для будущего государства — то есть начать ненавидеть его. Не получается убедить в этом большинство? Ничего, попробуем убедить меньшинство, даже заведомое меньшинство, которое будет неистово обличать и призывать к смене власти. Глядишь, и у большинства, пока оно будет наблюдать за праведным гневом меньшинства, зародится какое-то сомнение: а может, и есть в этом что-то, не могут же люди беспричинно так убиваться?

Могут: наш собственный опыт последнего века — лучшее тому доказательство. К февралю 1917-го большая часть "передовых людей" (абсолютного меньшинства в народе, но зато гиперактивного) была свято убеждена в том, что правительство абсолютно не справляется с организацией поставок для армии, что чиновники все воры, что император окружен немецкими агентами и страна катится в пропасть. Для того чтобы "спасти страну", и был организован внутриэлитный заговор, стоивший в итоге жизни не только царской семье, но и миллионам убитых в Гражданской войне. При этом все "преступления царского режима", в которые верили "лучшие люди" (и о чем они страстно рассказывали людям простым), оказалось наглой ложью.

К концу перестройки едва ли не большая часть народа была убеждена в том, что так жить нельзя: чиновники-партаппаратчики бездарны, воруют и пользуются незаслуженными привилегиями. "Даже члены политбюро берут взятки, и их обличают честные борцы с коррупцией, которым затыкают рот! Один Ельцин порядочный человек — вот кто за народ радеет!" К началу 1992 года, после развала Союза и начала "рыночных реформ", народ в массе своей прозрел, но было уже поздно. Все разговоры о взятках и привилегиях руководителей страны оказались наглой ложью.
Города России. Геленджик - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 15:48
В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы
Сейчас у России уже третья за сто с небольшим лет форма государства, система власти и социально-экономический строй, но перед нами все та же схема возгонки "праведного гнева". К счастью, сегодня нет ни объективных обстоятельств февраля 1917-го (когда все внимание правителя было занятой войной — он же был главнокомандующим), ни субъективных обстоятельств времен перестройки (когда слабый и лишенный стратегического мышления Горбачев своими метаниями и интригами довел все до краха). И самое главное — наш народ все-таки научился на своей собственной истории, на своих собственных ошибках. И не поведется ни на какие провокации, не поверит старым трюкам тех, кому нужны лишь великие потрясения.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
РоссияАлексей НавальныйВладимир ПутинГеленджикАвторы
 
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