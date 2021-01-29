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Российский фрегат провел учения в Черном море, куда зашли два эсминца США
Российский фрегат провел учения в Черном море, куда зашли два эсминца США
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев, сообщает в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:28
2021-01-29T10:28
россия
адмирал макаров (фрегат)
черное море
военно-морские силы сша
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев, сообщает в пятницу пресс-служба ЧФ.По данным Минобороны РФ, эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к оказавшемуся там за несколько дней до этого другому американскому военному кораблю "Дональд Кук". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России."Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью", - говорится в сообщении ЧФ.Также в ходе тренировок расчет ПВО фрегата "обнаружил" условную воздушную цель, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы."Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК "Бастион" Черноморского флота", - отметили в ЧФ.
https://ria.ru/20210128/esminets-1595043477.html
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россия, адмирал макаров (фрегат), черное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность

Российский фрегат провел учения в Черном море, куда зашли два эсминца США

10:28 29.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ в порту Новороссийска
Фрегат Адмирал Макаров ВМФ РФ в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев, сообщает в пятницу пресс-служба ЧФ.
По данным Минобороны РФ, эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к оказавшемуся там за несколько дней до этого другому американскому военному кораблю "Дональд Кук". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.
Эсминец ВМС США Портер - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 21:45
В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море
"Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью", - говорится в сообщении ЧФ.
Также в ходе тренировок расчет ПВО фрегата "обнаружил" условную воздушную цель, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
"Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК "Бастион" Черноморского флота", - отметили в ЧФ.
Эсминец ВМС США Портер - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 20:31
Силы Черноморского флота РФ следят за эсминцем США в Черном море
 
РоссияАдмирал Макаров (фрегат)Черное мореВоенно-морские силы СШАНАТОБезопасность
 
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