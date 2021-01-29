https://ria.ru/20210129/evrosoyuz-1595208354.html

Экс-советник Трампа назвал самого сложного партнера США в Евросоюзе

Экс-советник Трампа назвал самого сложного партнера США в Евросоюзе

Бывший советник президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал Германию самым сложным партнером США в ЕС,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:14

2021-01-29T20:14

2021-01-29T21:15

джейк салливан

россия

роберт о'брайен

атлантический совет

джо байден

европа

евросоюз

германия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал Германию самым сложным партнером США в ЕС, заявив, что интересы этой страны иногда очень отличаются от интересов США."Иногда мы говорим о Европе в целом, но это отдельные страны… С немцами всегда немного сложно, у них более крепкие отношения с Китаем и Россией, чем мы бы хотели", - сказал О'Брайен в ходе онлайн-мероприятия в Атлантическом совете, на котором он выступил совместно с советником действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.По словам О'Брайена, "интересы Германии иногда сильно отличаются от интересов США,… и это одна из сложностей, с которой Джейку (Салливану) и президенту Байдену предстоит работать", с тем чтобы объединить Европу."В то время как большинство европейских стран разделяют нашу позицию, Германия, которая доминирует в Брюсселе и в Европе, часто занимает другую позицию, нежели США", - отметил О’Брайен.Джейк Салливан в свою очередь заявил, что в Европе нет единого мнения по всем вопросам, которое бы совпадало с мнением США. Он признал, что есть сложности в том числе по торговым вопросам, и "это потребует работы и детальных консультаций,… ясного видения сложностей и угроз, которые перед нами стоят и действий, которые мы должны предпринять"."Одной из важнейших задач этой администрации будет не только решать мировые проблемы с Европой, но также работать с Европой над вопросами, которые стоят перед самой Европой, а также, честно говоря, над теми проблемами, которые есть внутри самих США", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210129/prioritet-1595209754.html

https://ria.ru/20210129/bayden-1595207341.html

россия

европа

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, роберт о'брайен, атлантический совет , джо байден, европа, евросоюз, германия, сша, в мире