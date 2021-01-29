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Экс-советник Трампа назвал самого сложного партнера США в Евросоюзе
Экс-советник Трампа назвал самого сложного партнера США в Евросоюзе
Бывший советник президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал Германию самым сложным партнером США в ЕС,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:14
2021-01-29T21:15
джейк салливан
россия
роберт о'брайен
атлантический совет
джо байден
европа
евросоюз
германия
сша
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал Германию самым сложным партнером США в ЕС, заявив, что интересы этой страны иногда очень отличаются от интересов США."Иногда мы говорим о Европе в целом, но это отдельные страны… С немцами всегда немного сложно, у них более крепкие отношения с Китаем и Россией, чем мы бы хотели", - сказал О'Брайен в ходе онлайн-мероприятия в Атлантическом совете, на котором он выступил совместно с советником действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.По словам О'Брайена, "интересы Германии иногда сильно отличаются от интересов США,… и это одна из сложностей, с которой Джейку (Салливану) и президенту Байдену предстоит работать", с тем чтобы объединить Европу."В то время как большинство европейских стран разделяют нашу позицию, Германия, которая доминирует в Брюсселе и в Европе, часто занимает другую позицию, нежели США", - отметил О’Брайен.Джейк Салливан в свою очередь заявил, что в Европе нет единого мнения по всем вопросам, которое бы совпадало с мнением США. Он признал, что есть сложности в том числе по торговым вопросам, и "это потребует работы и детальных консультаций,… ясного видения сложностей и угроз, которые перед нами стоят и действий, которые мы должны предпринять"."Одной из важнейших задач этой администрации будет не только решать мировые проблемы с Европой, но также работать с Европой над вопросами, которые стоят перед самой Европой, а также, честно говоря, над теми проблемами, которые есть внутри самих США", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210129/prioritet-1595209754.html
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джейк салливан, россия, роберт о'брайен, атлантический совет , джо байден, европа, евросоюз, германия, сша, в мире

Экс-советник Трампа назвал самого сложного партнера США в Евросоюзе

20:14 29.01.2021 (обновлено: 21:15 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал Германию самым сложным партнером США в ЕС, заявив, что интересы этой страны иногда очень отличаются от интересов США.
"Иногда мы говорим о Европе в целом, но это отдельные страны… С немцами всегда немного сложно, у них более крепкие отношения с Китаем и Россией, чем мы бы хотели", - сказал О'Брайен в ходе онлайн-мероприятия в Атлантическом совете, на котором он выступил совместно с советником действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Советник Байдена назвал приоритет новой администрации
По словам О'Брайена, "интересы Германии иногда сильно отличаются от интересов США,… и это одна из сложностей, с которой Джейку (Салливану) и президенту Байдену предстоит работать", с тем чтобы объединить Европу.
"В то время как большинство европейских стран разделяют нашу позицию, Германия, которая доминирует в Брюсселе и в Европе, часто занимает другую позицию, нежели США", - отметил О’Брайен.
Джейк Салливан в свою очередь заявил, что в Европе нет единого мнения по всем вопросам, которое бы совпадало с мнением США. Он признал, что есть сложности в том числе по торговым вопросам, и "это потребует работы и детальных консультаций,… ясного видения сложностей и угроз, которые перед нами стоят и действий, которые мы должны предпринять".
"Одной из важнейших задач этой администрации будет не только решать мировые проблемы с Европой, но также работать с Европой над вопросами, которые стоят перед самой Европой, а также, честно говоря, над теми проблемами, которые есть внутри самих США", - подчеркнул он.
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Джейк СалливанРоссияРоберт О'БрайенАтлантический советДжо БайденЕвропаЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
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