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https://ria.ru/20210129/ekvayring-1595154857.html
Мишустин пообещал обсудить, как снизить затраты бизнеса на эквайринг
Мишустин пообещал обсудить, как снизить затраты бизнеса на эквайринг
Правительство РФ будет стараться снижать траты бизнеса на банковские комиссии за прием платежей за товары и услуги, обсудит этот вопрос, заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:48
2021-01-29T15:48
россия
михаил мишустин
технологии
экономика
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ будет стараться снижать траты бизнеса на банковские комиссии за прием платежей за товары и услуги, обсудит этот вопрос, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.В ходе встречи директор фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит поинтересовался, как кабмин планирует развивать работу в сфере снижения транзакционных издержек.Он рассказал, что летом был создан карельский региональный маркетплейс, который позволил местным предпринимателям выйти в интернет-торговлю. Однако тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, а сейчас он вернулся к прежним значениям и достигает 3-4%, что много для МСП.Глава кабмина отметил, что цифровые платформы связывают поставщиков и покупателей услуг, однако при высоких ставках эквайринга эта модель неэффективна."Сегодня цифровые платформы, которые активно развиваются, соединяют заказчиков необходимых услуг, в том числе и финансовых услуг с теми, кто этим пользуется, предлагая более активно другие методы, которые, в первую очередь, снижают издержки бизнеса и те самые транзакции, которые происходят финансовые при высокой ставке эквайринга, они, конечно, становятся неэффективными, если не предложить новую форму", - уточнил он.
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россия, михаил мишустин, технологии, экономика

Мишустин пообещал обсудить, как снизить затраты бизнеса на эквайринг

15:48 29.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ будет стараться снижать траты бизнеса на банковские комиссии за прием платежей за товары и услуги, обсудит этот вопрос, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.
В ходе встречи директор фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит поинтересовался, как кабмин планирует развивать работу в сфере снижения транзакционных издержек.
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Он рассказал, что летом был создан карельский региональный маркетплейс, который позволил местным предпринимателям выйти в интернет-торговлю. Однако тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, а сейчас он вернулся к прежним значениям и достигает 3-4%, что много для МСП.
"Слышим и также обязательно об этом в правительстве поговорим... Вопрос очень важный, постараемся, чтобы эти издержки все время постепенно снижались, в том числе для малого бизнеса", - сказал Мишустин.
Глава кабмина отметил, что цифровые платформы связывают поставщиков и покупателей услуг, однако при высоких ставках эквайринга эта модель неэффективна.
"Сегодня цифровые платформы, которые активно развиваются, соединяют заказчиков необходимых услуг, в том числе и финансовых услуг с теми, кто этим пользуется, предлагая более активно другие методы, которые, в первую очередь, снижают издержки бизнеса и те самые транзакции, которые происходят финансовые при высокой ставке эквайринга, они, конечно, становятся неэффективными, если не предложить новую форму", - уточнил он.
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РоссияМихаил МишустинТехнологииЭкономика
 
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