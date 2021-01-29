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Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом
Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом
Челябинск стал лидером среди 12 городов, воздух которых оказывает негативное влияние на жителей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:32
2021-01-29T15:32
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
челябинск
братск
липецк
экология
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Челябинск стал лидером среди 12 городов, воздух которых оказывает негативное влияние на жителей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по проекту "Чистый воздух"."Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск", - сказала Абрамченко.Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, ранжирование было проведено по совокупности оценки следующих показателей: в частности, численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, в том числе в зонах высокого риска, по числу классов заболевания, по которым возможны нарушения здоровья.Вице-премьер напомнила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году. Согласно четырехсторонним соглашениям о взаимодействии между Минприроды, Росприроднадзором, регионами и компаниями, объем внебюджетных инвестиций составит около 500 миллиардов рублей, а общий экологический эффект - 1,5 миллионов тонн.По оценке, приведенной Абрамченко, снижение автомобильных выбросов при переходе на газомоторное топливо, не позволит снизить загрязненность воздуха в городах более чем на 3%.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
https://ria.ru/20210118/vozdukh-1593490668.html
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челябинск
братск
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виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинск, братск, липецк, экология, общество

Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом

15:32 29.01.2021
 
© Depositphotos / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / pingvin1337
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Челябинск стал лидером среди 12 городов, воздух которых оказывает негативное влияние на жителей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по проекту "Чистый воздух".
"Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск", - сказала Абрамченко.
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Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, ранжирование было проведено по совокупности оценки следующих показателей: в частности, численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, в том числе в зонах высокого риска, по числу классов заболевания, по которым возможны нарушения здоровья.
Вице-премьер напомнила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году. Согласно четырехсторонним соглашениям о взаимодействии между Минприроды, Росприроднадзором, регионами и компаниями, объем внебюджетных инвестиций составит около 500 миллиардов рублей, а общий экологический эффект - 1,5 миллионов тонн.
По оценке, приведенной Абрамченко, снижение автомобильных выбросов при переходе на газомоторное топливо, не позволит снизить загрязненность воздуха в городах более чем на 3%.
Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЧелябинскБратскЛипецкЭкологияОбщество
 
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