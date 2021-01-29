https://ria.ru/20210129/ekologiya-1595151195.html

Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом

Вице-премьер Абрамченко назвала российский город с самым опасным воздухом

Челябинск стал лидером среди 12 городов, воздух которых оказывает негативное влияние на жителей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:32

2021-01-29T15:32

2021-01-29T15:32

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

челябинск

братск

липецк

экология

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Челябинск стал лидером среди 12 городов, воздух которых оказывает негативное влияние на жителей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по проекту "Чистый воздух"."Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск", - сказала Абрамченко.Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, ранжирование было проведено по совокупности оценки следующих показателей: в частности, численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, в том числе в зонах высокого риска, по числу классов заболевания, по которым возможны нарушения здоровья.Вице-премьер напомнила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году. Согласно четырехсторонним соглашениям о взаимодействии между Минприроды, Росприроднадзором, регионами и компаниями, объем внебюджетных инвестиций составит около 500 миллиардов рублей, а общий экологический эффект - 1,5 миллионов тонн.По оценке, приведенной Абрамченко, снижение автомобильных выбросов при переходе на газомоторное топливо, не позволит снизить загрязненность воздуха в городах более чем на 3%.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://ria.ru/20210118/vozdukh-1593490668.html

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

челябинск

братск

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинск, братск, липецк, экология, общество