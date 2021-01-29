https://ria.ru/20210129/ekipirovka-1595094541.html

В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения

В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения

В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:35

2021-01-29T11:35

2021-01-29T13:12

новое оружие россии

россия

шак-12

ростех

михаил калашников

сирия

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150826/78/1508267897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acff9ceea531d7d81f9812ab99de829b.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха".Как уточнили в компании, участвуют структуры "Ростеха" ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", к работам также привлекли и других подрядчиков.Разработчики анализируют передовые боевые комплекты армий мира. Основная задача НИР — сформировать межведомственную целевую программу развития боевой экипировки до 2035 года.К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник". Идут разработки для комплектов третьего поколения "Сотник", часть элементов которых уже находятся в стадии предварительных испытаний. В состав "Ратника" входят современное стрелковое вооружение, в том числе новые автоматы АК-12, бронезащита, закрывающая 90 процентов тела, средства разведки и связи. Экипировку уже опробовали в Сирии.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", приходящий ему на смену "Сотник" планируют делать из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает костюм легким, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20201127/rostekh-1586552725.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шак-12, ростех, михаил калашников, сирия, технологии, безопасность