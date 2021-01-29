Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20210129/ekipirovka-1595094541.html
В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения
В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения
В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:35
2021-01-29T13:12
новое оружие россии
россия
шак-12
ростех
михаил калашников
сирия
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150826/78/1508267897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acff9ceea531d7d81f9812ab99de829b.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха".Как уточнили в компании, участвуют структуры "Ростеха" ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", к работам также привлекли и других подрядчиков.Разработчики анализируют передовые боевые комплекты армий мира. Основная задача НИР — сформировать межведомственную целевую программу развития боевой экипировки до 2035 года.К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник". Идут разработки для комплектов третьего поколения "Сотник", часть элементов которых уже находятся в стадии предварительных испытаний. В состав "Ратника" входят современное стрелковое вооружение, в том числе новые автоматы АК-12, бронезащита, закрывающая 90 процентов тела, средства разведки и связи. Экипировку уже опробовали в Сирии.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", приходящий ему на смену "Сотник" планируют делать из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает костюм легким, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20201127/rostekh-1586552725.html
https://ria.ru/20191003/1559346986.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150826/78/1508267897_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cbf63f6616476bec04945931f329f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шак-12, ростех, михаил калашников, сирия, технологии, безопасность

В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения

11:35 29.01.2021 (обновлено: 13:12 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакет перспективной боевой экипировки на выставке "Россия, устремленная в будущее"
Макет перспективной боевой экипировки на выставке Россия, устремленная в будущее - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Экипировка четвертого поколения — принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки — определению тактико-технических требований", — отметил индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Как уточнили в компании, участвуют структуры "Ростеха" ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", к работам также привлекли и других подрядчиков.
Разработчики анализируют передовые боевые комплекты армий мира. Основная задача НИР — сформировать межведомственную целевую программу развития боевой экипировки до 2035 года.
К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник". Идут разработки для комплектов третьего поколения "Сотник", часть элементов которых уже находятся в стадии предварительных испытаний.
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 09:13
Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
В состав "Ратника" входят современное стрелковое вооружение, в том числе новые автоматы АК-12, бронезащита, закрывающая 90 процентов тела, средства разведки и связи. Экипировку уже опробовали в Сирии.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", приходящий ему на смену "Сотник" планируют делать из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает костюм легким, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.
Ручной пулемет РПК-16 - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
 
Новое оружие РоссииРоссияШАК-12РостехМихаил КалашниковСирияТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния