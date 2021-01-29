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Более пяти млн заявок москвичей обработал ЕДЦ за 2020 год
Более пяти млн заявок москвичей обработал ЕДЦ за 2020 год
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 5 миллионов заявок москвичей за 2020 год, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:35
2021-01-29T11:35
2021-01-29T11:35
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 5 миллионов заявок москвичей за 2020 год, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что чаще всего жители консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, а также ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. Их звонки наряду со специалистами центра принимал голосовой помощник, оснащенный виртуальной базой знаний."Единый диспетчерский центр создан в первую очередь для удобства жителей столицы. Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
https://realty.ria.ru/20210129/moskva-1595077404.html
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 5 миллионов заявок москвичей за 2020 год, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Более пяти миллионов заявок москвичей обработал единый диспетчерский центр за минувший год. Внедрение новых цифровых возможностей позволило сократить среднее время ожидания ответа на линии почти вдвое — с 103 секунд в 2019-м до 60 секунд в 2020 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего жители консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, а также ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. Их звонки наряду со специалистами центра принимал голосовой помощник, оснащенный виртуальной базой знаний.
"Единый диспетчерский центр создан в первую очередь для удобства жителей столицы. Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
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