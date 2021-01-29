https://ria.ru/20210129/edts-1595092410.html

Более пяти млн заявок москвичей обработал ЕДЦ за 2020 год

Более пяти млн заявок москвичей обработал ЕДЦ за 2020 год

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 5 миллионов заявок москвичей за 2020 год, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:35

2021-01-29T11:35

2021-01-29T11:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 5 миллионов заявок москвичей за 2020 год, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что чаще всего жители консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, а также ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. Их звонки наряду со специалистами центра принимал голосовой помощник, оснащенный виртуальной базой знаний."Единый диспетчерский центр создан в первую очередь для удобства жителей столицы. Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20210129/moskva-1595077404.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва