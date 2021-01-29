Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания.
На вопрос журналиста, давно ли он здесь работает, сотрудник ЧОП ответил, что 10 лет и президента России Владимира Путина за это время "ни разу не видел". По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит "транспортной одной компании".
25 января, 16:16Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.
В репортаже телеканала также ранее сообщалось, что, по словам строителей, на этом месте будет "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи. Утверждается, что внутрь объекта съемочную группу пустили по разрешению владельца, но имя его не называется.
Ранее Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.