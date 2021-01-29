Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/dvorets-1595219253.html
Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике
Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике
"Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:23
2021-01-29T22:23
россия
александр рогаткин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595190164_0:25:1747:1008_1920x0_80_0_0_0c7de5feb81e2e4c0e13b3be8cc5b042.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания.На вопрос журналиста, давно ли он здесь работает, сотрудник ЧОП ответил, что 10 лет и президента России Владимира Путина за это время "ни разу не видел". По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит "транспортной одной компании".Уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.В репортаже телеканала также ранее сообщалось, что, по словам строителей, на этом месте будет "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи. Утверждается, что внутрь объекта съемочную группу пустили по разрешению владельца, но имя его не называется.Ранее Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.
https://ria.ru/20210125/gelendzhik-1594500716.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595097980.html
россия
геленджик
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595190164_19:0:1363:1008_1920x0_80_0_0_be12976b51593468681e5342f2dcef4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр рогаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, сочи

Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике

22:23 29.01.2021
 
© Телеканал "Россия 1"Кадр из репортажа телеканала "Россия 1" о строящемся объекте в Прасковеевке
Кадр из репортажа телеканала Россия 1 о строящемся объекте в Прасковеевке - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Телеканал "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания.
На вопрос журналиста, давно ли он здесь работает, сотрудник ЧОП ответил, что 10 лет и президента России Владимира Путина за это время "ни разу не видел". По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит "транспортной одной компании".
Скучно, девочки: Путин о ролике про дворец - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 16:16
Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.
В репортаже телеканала также ранее сообщалось, что, по словам строителей, на этом месте будет "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи. Утверждается, что внутрь объекта съемочную группу пустили по разрешению владельца, но имя его не называется.
Ранее Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 11:51
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике
 
РоссияАлександр РогаткинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикСочи
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
02:03Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз
Лента новостейМолния