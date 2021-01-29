https://ria.ru/20210129/dvorets-1595219253.html

Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике

Сотрудник ЧОПа рассказал, кому может принадлежать "дворец" в Геленджике

"Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:23

2021-01-29T22:23

2021-01-29T22:23

россия

александр рогаткин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

сочи

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Дворец" в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний, сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину один из сотрудников здания.На вопрос журналиста, давно ли он здесь работает, сотрудник ЧОП ответил, что 10 лет и президента России Владимира Путина за это время "ни разу не видел". По словам собеседника корреспондента телеканала, комплекс принадлежит "транспортной одной компании".Уточняется, что сам охранник Николай утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.В репортаже телеканала также ранее сообщалось, что, по словам строителей, на этом месте будет "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи. Утверждается, что внутрь объекта съемочную группу пустили по разрешению владельца, но имя его не называется.Ранее Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.

https://ria.ru/20210125/gelendzhik-1594500716.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595097980.html

россия

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр рогаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, сочи