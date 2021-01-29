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https://ria.ru/20210129/dvorets-1595113295.html
Песков прокомментировал публикацию о "дворце" в Геленджике
Песков прокомментировал публикацию о "дворце" в Геленджике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из "дворца" в Геленджике из-за нехватки времени. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:52
2021-01-29T13:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из "дворца" в Геленджике из-за нехватки времени.Ранее сообщалось, что "дворец" в Геленджике находится на нулевом этапе строительства, там работают только строители, а всё выглядит как "один большой бетон", имя владельца неизвестно. Это следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.Песков также отметил, что этот дворец не имел и не имеет никакого отношения к Владимиру Путину. Он добавил, что не в курсе последних публикаций по этой теме.Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что президент никогда не посещал этот объект.Ранее сам Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет на это времени, но ознакомился с видеоподборками, которые подготовили его помощники. Он отметил, что ничего из собственности указанной в "расследовании" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.В свою очередь, Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. Он отметил, что не имеет права и не будет разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они направлены на раскачку ситуации в стране.
https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
https://ria.ru/20210126/dvorets-1594617749.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество

Песков прокомментировал публикацию о "дворце" в Геленджике

12:52 29.01.2021 (обновлено: 13:17 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из "дворца" в Геленджике из-за нехватки времени.
Ранее сообщалось, что "дворец" в Геленджике находится на нулевом этапе строительства, там работают только строители, а всё выглядит как "один большой бетон", имя владельца неизвестно. Это следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.
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25 января, 14:57
Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Песков также отметил, что этот дворец не имел и не имеет никакого отношения к Владимиру Путину. Он добавил, что не в курсе последних публикаций по этой теме.
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что президент никогда не посещал этот объект.
Ранее сам Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет на это времени, но ознакомился с видеоподборками, которые подготовили его помощники. Он отметил, что ничего из собственности указанной в "расследовании" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь, Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. Он отметил, что не имеет права и не будет разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они направлены на раскачку ситуации в стране.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:54
У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикОбщество
 
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