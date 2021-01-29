https://ria.ru/20210129/dtp-1595223390.html
В МВД назвали возможную причину ДТП в Самарской области
В МВД назвали возможную причину ДТП в Самарской области
Возможной причиной ДТП в Самарской области, в результате которого погибли 12 человек, стала ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-29T23:52
2021-01-29T23:52
2021-01-30T00:04
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможной причиной ДТП в Самарской области, в результате которого погибли 12 человек, стала ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу, сообщается на сайте МВД.Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 19:20 (18:20 мск): столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
https://ria.ru/20210129/samara-1595215819.html
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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), самарская область, происшествия