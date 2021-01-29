https://ria.ru/20210129/dtp-1595222507.html
Расследованием ДТП под Самарой займется центральный аппарат СК
Расследованием ДТП под Самарой займется центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T23:26
2021-01-29T23:26
2021-01-29T23:40
дтп с микроавтобусом под самарой
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек, сообщается на сайте СК РФ."По поручению ... Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ... нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц ... и ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц ... передано в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210129/dtp-1595217492.html
самарская область
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дтп с микроавтобусом под самарой, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самарская область, происшествия