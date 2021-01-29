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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12, заявили в Следственном комитете. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T23:23
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дтп с микроавтобусом под самарой
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12, заявили в Следственном комитете."Еще 12 (человек. — Прим. ред.) получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации", — говорится в сообщении на сайте Следкома.При этом, по данным региональных властей, в результате аварии погибли 11 и пострадали 15 человек. По информации Минздрава области, 13 из них госпитализированы, восемь — в тяжелом состоянии.Как сообщается на сайте ведомства, председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать соответствующее уголовное дело в центральный аппарат.Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 19:20 (18:20 мск): столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.СК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
https://ria.ru/20210129/samara-1595215819.html
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дтп с микроавтобусом под самарой, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12

23:23 29.01.2021 (обновлено: 23:50 29.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Самарской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Самарской области
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12, заявили в Следственном комитете.
"Еще 12 (человек. — Прим. ред.) получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации", — говорится в сообщении на сайте Следкома.
Сотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Появилось видео с места ДТП с десятью погибшими под Самарой
При этом, по данным региональных властей, в результате аварии погибли 11 и пострадали 15 человек. По информации Минздрава области, 13 из них госпитализированы, восемь — в тяжелом состоянии.
Как сообщается на сайте ведомства, председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать соответствующее уголовное дело в центральный аппарат.
Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 19:20 (18:20 мск): столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.
СК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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ДТП с микроавтобусом под СамаройСледственный комитет России (СК РФ)Самарская областьПроисшествия
 
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