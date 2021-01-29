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Число погибших в ДТП под Самарой возросло до одиннадцати
Число погибших в ДТП под Самарой возросло до одиннадцати
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:32
2021-01-29T22:42
дтп с микроавтобусом под самарой
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице", — написал Азаров в Instagram.Ранее власти сообщали о 10 погибших и 15 пострадавших. По данным ГУ МЧС по Самарской области, грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen столкнулись около 18.20 мск. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По информации Минздрава области, 13 из 15 пострадавших госпитализированы, восемь из них — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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дтп с микроавтобусом под самарой, самара, самарская область, происшествия

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до одиннадцати

22:32 29.01.2021 (обновлено: 22:42 29.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Самарской областиСотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области
Сотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : СК РФ по Самарской области
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САМАРА, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице", — написал Азаров в Instagram.
Ранее власти сообщали о 10 погибших и 15 пострадавших. По данным ГУ МЧС по Самарской области, грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen столкнулись около 18.20 мск. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района.
По информации Минздрава области, 13 из 15 пострадавших госпитализированы, восемь из них — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 21:46
Появилось видео с места ДТП с десятью погибшими под Самарой
 
ДТП с микроавтобусом под СамаройСамараСамарская областьПроисшествия
 
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