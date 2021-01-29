https://ria.ru/20210129/dtp-1595219837.html

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до одиннадцати

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до одиннадцати

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:32

2021-01-29T22:32

2021-01-29T22:42

дтп с микроавтобусом под самарой

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице", — написал Азаров в Instagram.Ранее власти сообщали о 10 погибших и 15 пострадавших. По данным ГУ МЧС по Самарской области, грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen столкнулись около 18.20 мск. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По информации Минздрава области, 13 из 15 пострадавших госпитализированы, восемь из них — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20210129/samara-1595215819.html

самара

самарская область

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дтп с микроавтобусом под самарой, самара, самарская область, происшествия