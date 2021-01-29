Среди погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой детей нет
© Фото : СК РФ по Самарской областиСотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области
© Фото : СК РФ по Самарской области
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Детей среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области нет, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали. По информации минздрава области, 13 из 15 пострадавших госпитализированы, восемь из них – в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Детей среди погибших нет", - сказала представитель ведомства.
Она также уточнила, что водитель автобуса погиб. По данным следствия, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область, причина ДТП устанавливается.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в своем Facebook, что после ДТП в правительстве региона создан оперативный штаб. По его информации, пассажирский микроавтобус выехал из Сызрани в сторону сел Красносельск, Репьевка, Красный в Ульяновской области. По данным Морозова, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в ДТП жители Ульяновской области, на место происшествия выехали представителей администрации Новоспасского района.