https://ria.ru/20210129/dtp-1595219116.html

Среди погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой детей нет

Среди погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой детей нет

Детей среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области нет, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:23

2021-01-29T22:23

2021-01-29T22:23

дтп с микроавтобусом под самарой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Детей среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области нет, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали. По информации минздрава области, 13 из 15 пострадавших госпитализированы, восемь из них – в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц."Детей среди погибших нет", - сказала представитель ведомства.Она также уточнила, что водитель автобуса погиб. По данным следствия, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область, причина ДТП устанавливается.Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в своем Facebook, что после ДТП в правительстве региона создан оперативный штаб. По его информации, пассажирский микроавтобус выехал из Сызрани в сторону сел Красносельск, Репьевка, Красный в Ульяновской области. По данным Морозова, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в ДТП жители Ульяновской области, на место происшествия выехали представителей администрации Новоспасского района.

https://ria.ru/20210129/dtp-1595217492.html

https://ria.ru/20210129/samara-1595215819.html

самарская область

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дтп с микроавтобусом под самарой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия