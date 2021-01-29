https://ria.ru/20210129/dtp-1595214332.html

Число госпитализированных после ДТП под Самарой возросло до 13

Число госпитализированных после ДТП под Самарой возросло до 13

Число госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:31

2021-01-29T21:31

2021-01-29T21:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сызранский район

дтп с микроавтобусом под самарой

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.Ранее минздрав сообщал, что после аварии были госпитализированы 10 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали."В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22.00 (21.00 мск) в стационаре находятся 13 пациентов", - цитирует Беняна пресс-служба ведомства.По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы. Министр добавил, что вместе с главным анестезиологом-реаниматологом выехал в Сызранскую ЦРБ.

https://ria.ru/20210129/dtp-1595211754.html

сызранский район

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызранский район, дтп с микроавтобусом под самарой, самара, самарская область, происшествия