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Число госпитализированных после ДТП под Самарой возросло до 13
Число госпитализированных после ДТП под Самарой возросло до 13
Число госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:31
2021-01-29T21:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сызранский район
дтп с микроавтобусом под самарой
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.Ранее минздрав сообщал, что после аварии были госпитализированы 10 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали."В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22.00 (21.00 мск) в стационаре находятся 13 пациентов", - цитирует Беняна пресс-служба ведомства.По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы. Министр добавил, что вместе с главным анестезиологом-реаниматологом выехал в Сызранскую ЦРБ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызранский район, дтп с микроавтобусом под самарой, самара, самарская область, происшествия

Число госпитализированных после ДТП под Самарой возросло до 13

21:31 29.01.2021 (обновлено: 21:37 29.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Самарской областиСотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области
Сотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : СК РФ по Самарской области
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
Ранее минздрав сообщал, что после аварии были госпитализированы 10 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали.
"В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22.00 (21.00 мск) в стационаре находятся 13 пациентов", - цитирует Беняна пресс-служба ведомства.
По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы. Министр добавил, что вместе с главным анестезиологом-реаниматологом выехал в Сызранскую ЦРБ.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сызранский районДТП с микроавтобусом под СамаройСамараСамарская областьПроисшествия
 
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