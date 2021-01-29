https://ria.ru/20210129/dtp-1595212455.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

Десять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Самарой, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:59

2021-01-29T20:59

2021-01-29T21:16

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сызранский район

дтп с микроавтобусом под самарой

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Самарой, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали."В настоящее время госпитализированы 10 пострадавших, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, восемь - в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что СУСК по региону после ДТП возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20210129/dtp-1595211754.html

россия

сызранский район

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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