https://ria.ru/20210129/dtp-1595212455.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Десять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Самарой, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:59
2021-01-29T20:59
2021-01-29T21:16
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сызранский район
дтп с микроавтобусом под самарой
самара
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595218460_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_27e37382914222a0f377821cc1703b5a.jpg
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Самарой, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали."В настоящее время госпитализированы 10 пострадавших, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, восемь - в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что СУСК по региону после ДТП возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20210129/dtp-1595211754.html
россия
сызранский район
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595218460_21:0:800:584_1920x0_80_0_0_673aa2399405114d21c5af2ecb3c179f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызранский район, дтп с микроавтобусом под самарой, самара, самарская область, происшествия