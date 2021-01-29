https://ria.ru/20210129/dtp-1595211754.html

СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой

СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой, в котором погибли 10 человек, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:54

2021-01-29T20:54

2021-01-29T20:54

дтп с микроавтобусом под самарой

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

сызранский район

происшествия

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой, в котором погибли 10 человек, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. СУСК по региону сообщило, что в аварии погибли 10 человек, еще 14 пострадали. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала представитель ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dtp-1595128145.html

россия

самарская область

сызранский район

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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызранский район, происшествия