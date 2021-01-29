https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html

В Нижнем Новгороде сбившему детей сыну генерала дали восемь лет колонии

В Нижнем Новгороде сбившему детей сыну генерала дали восемь лет колонии

Жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в ДТП с группой школьников в Нижнем Новгороде, приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:38

2021-01-29T16:38

2021-01-29T16:38

россия

виктор пильганов

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в ДТП с группой школьников в Нижнем Новгороде, приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемый - Виктор Пильганов - сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что государственный обвинитель запросил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виновным себя подсудимый не признал.Как уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, осуждённый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 5 миллионов рублей.Следствие и суд установили, что 7 декабря 2019 года водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, шедших в театр. В результате ДТП пострадали трое взрослых и 9 школьников в возрасте 15 лет. Все дети были доставлены в больницу, трем из них сделали операции. Одному из подростков причинен тяжкий вред здоровью. Две учительницы и мама одной из школьниц, сопровождавшие детей, также были госпитализированы, одна из женщин от полученных травм скончалась.Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования, впоследствии было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения). Восьмого декабря он был задержан и помещен под стражу, срок содержания в СИЗО неоднократно продлевался.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dtp-1595128145.html

https://ria.ru/20210128/dtp-1595016004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор пильганов, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия