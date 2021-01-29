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В Ростове-на-Дону на мосту за полтора часа произошло пять ДТП
В Ростове-на-Дону на мосту за полтора часа произошло пять ДТП
Четырнадцать автомобилей столкнулись в пяти ДТП на мосту в створе улицы Сиверса в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:23
2021-01-29T15:23
2021-01-29T15:23
россия
дон
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости. Четырнадцать автомобилей столкнулись в пяти ДТП на мосту в створе улицы Сиверса в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.По его словам, аварии на мосту через реку Дон произошли в пятницу утром в течение полутора часов. "В пяти ДТП столкнулись 14 автомобилей", - сказал он, добавив, что "сопутствующей причиной данных ДТП стал гололед".Отмечается, что в отношении подрядной организации, осуществляющей содержание данного участка дороги, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений). Максимальная санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dtp-1595128145.html
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россия, дон, ростов-на-дону, происшествия