https://ria.ru/20210129/dtp-1595077660.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тамбовом выросло до пяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тамбовом выросло до пяти человек

Водитель и четыре пассажира, среди которых ребенок, пострадали в столкновении ехавшего из Махачкалы в Москву автобуса с грузовиком в Тамбовской области,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:58

2021-01-29T09:58

2021-01-29T09:58

тамбовская область

махачкала

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Водитель и четыре пассажира, среди которых ребенок, пострадали в столкновении ехавшего из Махачкалы в Москву автобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщили РИА Новости представители управлений МВД и ГИБДД по региону.Информация об аварии в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" поступила спасателям в 23.00 мск четверга. По данным ГУМЧС по региону, в результате наезда автобуса на отбойник пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницы Тамбова и Мичуринска."Пять пострадавших, среди них пятилетний ребенок. В плохих погодных условиях автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Пострадал запасной водитель и в салоне четыре пассажира", - сказали в УМВД.Представитель управления ГИБДД по Тамбовской области пояснил, что автобус выполнял рейс из Махачкалы в Москву. По его словам, в автобусе находилось около 15 человек. Пассажиры, которые не получили травм, продолжили путь на попутных автомобилях.Он отметил, что угрозы жизни пострадавшим нет."Впереди перед ними (участниками аварии), минут за 20-30, столкнулись две фуры. Начала образоваться пробка на трассе. Они ехали параллельно - муковоз, а сзади идет автобус. Муковоз начал тормозить, автобус немножко прозевал. Несоблюдение дистанции, и всей массой въехал", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20210129/dtp-1595069577.html

https://ria.ru/20210128/dtp-1595016004.html

тамбовская область

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, махачкала, происшествия