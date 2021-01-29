https://ria.ru/20210129/dtp-1595077660.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тамбовом выросло до пяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тамбовом выросло до пяти человек
Водитель и четыре пассажира, среди которых ребенок, пострадали в столкновении ехавшего из Махачкалы в Москву автобуса с грузовиком в Тамбовской области,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:58
2021-01-29T09:58
2021-01-29T09:58
тамбовская область
махачкала
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Водитель и четыре пассажира, среди которых ребенок, пострадали в столкновении ехавшего из Махачкалы в Москву автобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщили РИА Новости представители управлений МВД и ГИБДД по региону.Информация об аварии в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" поступила спасателям в 23.00 мск четверга. По данным ГУМЧС по региону, в результате наезда автобуса на отбойник пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницы Тамбова и Мичуринска."Пять пострадавших, среди них пятилетний ребенок. В плохих погодных условиях автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Пострадал запасной водитель и в салоне четыре пассажира", - сказали в УМВД.Представитель управления ГИБДД по Тамбовской области пояснил, что автобус выполнял рейс из Махачкалы в Москву. По его словам, в автобусе находилось около 15 человек. Пассажиры, которые не получили травм, продолжили путь на попутных автомобилях.Он отметил, что угрозы жизни пострадавшим нет."Впереди перед ними (участниками аварии), минут за 20-30, столкнулись две фуры. Начала образоваться пробка на трассе. Они ехали параллельно - муковоз, а сзади идет автобус. Муковоз начал тормозить, автобус немножко прозевал. Несоблюдение дистанции, и всей массой въехал", - добавил собеседник.
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тамбовская область, махачкала, происшествия
ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости.
Водитель и четыре пассажира, среди которых ребенок, пострадали в столкновении ехавшего из Махачкалы
в Москву
автобуса с грузовиком в Тамбовской области
, сообщили РИА Новости представители управлений МВД и ГИБДД по региону.
Информация об аварии в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" поступила спасателям в 23.00 мск четверга. По данным ГУМЧС по региону, в результате наезда автобуса на отбойник пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницы Тамбова
и Мичуринска
.
"Пять пострадавших, среди них пятилетний ребенок. В плохих погодных условиях автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Пострадал запасной водитель и в салоне четыре пассажира", - сказали в УМВД.
Представитель управления ГИБДД по Тамбовской области пояснил, что автобус выполнял рейс из Махачкалы в Москву. По его словам, в автобусе находилось около 15 человек. Пассажиры, которые не получили травм, продолжили путь на попутных автомобилях.
"Удар пришелся на правую часть сильно. Водитель, который был за рулем, не пострадал, а запасной водитель, который рядом с ним находился, у него перелом ноги, перелом руки, он средней тяжести. Остальные - пассажиры, пострадали несильно", - сказал представитель ГИБДД.
Он отметил, что угрозы жизни пострадавшим нет.
"Впереди перед ними (участниками аварии), минут за 20-30, столкнулись две фуры. Начала образоваться пробка на трассе. Они ехали параллельно - муковоз, а сзади идет автобус. Муковоз начал тормозить, автобус немножко прозевал. Несоблюдение дистанции, и всей массой въехал", - добавил собеседник.