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После ДТП с автобусом под Тамбовом госпитализировали четырех человек
После ДТП с автобусом под Тамбовом госпитализировали четырех человек
Пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:44
2021-01-29T09:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По информации ведомства, информация о ДТП, произошедшем в Никифоровском районе на 409 километре трассы Р-22 "Каспий", поступило в четверг в 23.00 мск."Произошел наезд пассажирского автобуса на отбойник. Движение на автодороге не перекрыто. Розлива топлива нет. В результате ДТП пострадало 4 человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в ТОГБУЗ "Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова" и Мичуринскую ЦГБ им. Брюхоненко", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, происшествия

После ДТП с автобусом под Тамбовом госпитализировали четырех человек

08:44 29.01.2021 (обновлено: 09:59 29.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Тамбовской областиНа месте ДТП, где пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области
На месте ДТП, где пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе Каспий в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тамбовской области
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, информация о ДТП, произошедшем в Никифоровском районе на 409 километре трассы Р-22 "Каспий", поступило в четверг в 23.00 мск.
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"Произошел наезд пассажирского автобуса на отбойник. Движение на автодороге не перекрыто. Розлива топлива нет. В результате ДТП пострадало 4 человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в ТОГБУЗ "Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова" и Мичуринскую ЦГБ им. Брюхоненко", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тамбовская областьПроисшествия
 
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