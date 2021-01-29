https://ria.ru/20210129/dtp-1595069577.html

После ДТП с автобусом под Тамбовом госпитализировали четырех человек

После ДТП с автобусом под Тамбовом госпитализировали четырех человек

Пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:44

2021-01-29T08:44

2021-01-29T09:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус совершил наезд на отбойник на трассе "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По информации ведомства, информация о ДТП, произошедшем в Никифоровском районе на 409 километре трассы Р-22 "Каспий", поступило в четверг в 23.00 мск."Произошел наезд пассажирского автобуса на отбойник. Движение на автодороге не перекрыто. Розлива топлива нет. В результате ДТП пострадало 4 человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в ТОГБУЗ "Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова" и Мичуринскую ЦГБ им. Брюхоненко", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210128/dtp-1594959721.html

тамбовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, происшествия