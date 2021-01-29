https://ria.ru/20210129/delo-1595132314.html

СК возбудил дело против экс-министра здравоохранения Омской области

СК возбудил дело против экс-министра здравоохранения Омской области

Бывшая министр здравоохранения Омской области стала фигуранткой уголовного дела, её обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:11

2021-01-29T14:11

2021-01-29T14:39

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

происшествия

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ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Бывшая министр здравоохранения Омской области стала фигуранткой уголовного дела, её обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РИА Новости в СУ СК по Омской области.В ноябре 2020 года стало известно, что сотрудники управления ФСБ в Омске допрашивают Виктора Бабикова, руководителя учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине. Бабиков был назначен на эту должность экс-министром здравоохранения Ириной Солдатовой и проработал в городе непродолжительное время — около шести месяцев. По информации источников РИА Новости, поводом для проверки могла стать покупка дирекцией программного обеспечения для учреждений минздрава Омской области по завышенной стоимости."Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, директора казенного учреждения "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора Бабикова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Солдатова проходит в качестве обвиняемой, Бабиков - подозреваемого", - сообщили РИА Новости в СУ СК по Омской области.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области, пояснили в Следственном комитете. Сейчас в суде рассматривается ходатайство следственных органов об избрании Солдатовой заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако в Центральном районном суде Омска, который, по данным СМИ, рассматривает дело, комментировать ситуацию в пятницу в 16:50 по местному времени отказались, сославшись на окончание рабочего дня.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, выяснилось, что у экс-министра здравоохранения Омской области в собственности квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. По сведениям источника, после отставки с поста министра Солдатова, узнав о том, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится.Решение об отставке Солдатовой было принято губернатором Александром Бурковым 5 ноября после инцидента со скорыми, которые из-за нехватки мест привезли к зданию минздрава тяжелобольных коронавирусом.Солдатова была назначена на пост 2 апреля 2020 года, после своего назначения она уволила несколько главных врачей и руководителей учреждений минздрава из Омска и назначила новых. Большинство из вновь назначенных управленцев были иногородними специалистами. После увольнения министра они один за другим покинули омский регион.

https://realty.ria.ru/20201019/siroty-1580480026.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия