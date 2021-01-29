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В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет
В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет
Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:44
2021-01-29T12:02
республика бурятия
кяхтинский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.По словам омбудсмена, она узнала об этом от одного из местных жителей."Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", — сообщает Ганькина на своей странице в фейсбуке.По ее данным, это не единичный случай. В сентябре 2020 года ученики одной из школ также размещали аналогичное объявление.
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республика бурятия, кяхтинский район, происшествия

В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет

08:44 29.01.2021 (обновлено: 12:02 29.01.2021)
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / stokkete
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КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.
По словам омбудсмена, она узнала об этом от одного из местных жителей.
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"Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", — сообщает Ганькина на своей странице в фейсбуке.

В мой адрес поступило обращение жителя города о том, что на сайте «Аvito» размещено рекламное объявление о продаже...

Опубликовано Натальей Ганькиной Четверг, 28 января 2021 г.
По ее данным, это не единичный случай. В сентябре 2020 года ученики одной из школ также размещали аналогичное объявление.
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