https://ria.ru/20210129/buryatiya-1595069444.html

В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет

В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет

Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:44

2021-01-29T08:44

2021-01-29T12:02

республика бурятия

кяхтинский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.По словам омбудсмена, она узнала об этом от одного из местных жителей."Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", — сообщает Ганькина на своей странице в фейсбуке.По ее данным, это не единичный случай. В сентябре 2020 года ученики одной из школ также размещали аналогичное объявление.

https://ria.ru/20201218/darknet-1589843734.html

https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html

республика бурятия

кяхтинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, кяхтинский район, происшествия