В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет
08:44 29.01.2021 (обновлено: 12:02 29.01.2021)
КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.
По словам омбудсмена, она узнала об этом от одного из местных жителей.
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"Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", — сообщает Ганькина на своей странице в фейсбуке.
В мой адрес поступило обращение жителя города о том, что на сайте «Аvito» размещено рекламное объявление о продаже...Опубликовано Натальей Ганькиной Четверг, 28 января 2021 г.
По ее данным, это не единичный случай. В сентябре 2020 года ученики одной из школ также размещали аналогичное объявление.
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