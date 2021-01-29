https://ria.ru/20210129/bolnitsa-1595170695.html
Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц
Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц
Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:08
2021-01-29T17:08
2021-01-29T17:08
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон роста инфекционных заболеваний и сделать медпомощь доступнее, написал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в журнале "Национальное здравоохранение"."Будет обеспечено выведение из многопрофильных медицинских организаций пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые в настоящее время получают медицинскую помощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других)", - говорится в материале.Мурашко пояснил, что это позволит разгрузить специализированные отделения терапевтического профиля от сезонного импульсного роста экстренных госпитализаций, что положительно скажется на доступности медицинской помощи.По словам министра, опыт борьбы с коронавирусом показал как инфраструктурные сложности, так и ряд организационных проблем системы здравоохранения, причем ни одна страна мира не показала гладкого прохождения периода пандемии.Модернизация инфекционной службы России должна будет обеспечить доступность и качество медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях их эпидемического распространения, подчеркнул Мурашко."В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России", - уточнил министр.
https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595144505.html
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россия, михаил мурашко, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон роста инфекционных заболеваний и сделать медпомощь доступнее, написал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
в журнале "Национальное здравоохранение".
"Будет обеспечено выведение из многопрофильных медицинских организаций пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые в настоящее время получают медицинскую помощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других)", - говорится в материале.
Мурашко пояснил, что это позволит разгрузить специализированные отделения терапевтического профиля от сезонного импульсного роста экстренных госпитализаций, что положительно скажется на доступности медицинской помощи.
По словам министра, опыт борьбы с коронавирусом показал как инфраструктурные сложности, так и ряд организационных проблем системы здравоохранения, причем ни одна страна мира не показала гладкого прохождения периода пандемии.
Модернизация инфекционной службы России должна будет обеспечить доступность и качество медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях их эпидемического распространения, подчеркнул Мурашко.
"В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России", - уточнил министр.