https://ria.ru/20210129/bolnitsa-1595170695.html

Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц

Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц

Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:08

2021-01-29T17:08

2021-01-29T17:08

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон роста инфекционных заболеваний и сделать медпомощь доступнее, написал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в журнале "Национальное здравоохранение"."Будет обеспечено выведение из многопрофильных медицинских организаций пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые в настоящее время получают медицинскую помощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других)", - говорится в материале.Мурашко пояснил, что это позволит разгрузить специализированные отделения терапевтического профиля от сезонного импульсного роста экстренных госпитализаций, что положительно скажется на доступности медицинской помощи.По словам министра, опыт борьбы с коронавирусом показал как инфраструктурные сложности, так и ряд организационных проблем системы здравоохранения, причем ни одна страна мира не показала гладкого прохождения периода пандемии.Модернизация инфекционной службы России должна будет обеспечить доступность и качество медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях их эпидемического распространения, подчеркнул Мурашко."В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России", - уточнил министр.

https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595144505.html

россия

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россия, михаил мурашко, общество