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Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц
Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц
Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:08
2021-01-29T17:08
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон роста инфекционных заболеваний и сделать медпомощь доступнее, написал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в журнале "Национальное здравоохранение"."Будет обеспечено выведение из многопрофильных медицинских организаций пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые в настоящее время получают медицинскую помощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других)", - говорится в материале.Мурашко пояснил, что это позволит разгрузить специализированные отделения терапевтического профиля от сезонного импульсного роста экстренных госпитализаций, что положительно скажется на доступности медицинской помощи.По словам министра, опыт борьбы с коронавирусом показал как инфраструктурные сложности, так и ряд организационных проблем системы здравоохранения, причем ни одна страна мира не показала гладкого прохождения периода пандемии.Модернизация инфекционной службы России должна будет обеспечить доступность и качество медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях их эпидемического распространения, подчеркнул Мурашко."В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России", - уточнил министр.
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россия, михаил мурашко, общество

Лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями могут вывести из обычных больниц

17:08 29.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ планируется вывести из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон роста инфекционных заболеваний и сделать медпомощь доступнее, написал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в журнале "Национальное здравоохранение".
"Будет обеспечено выведение из многопрофильных медицинских организаций пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые в настоящее время получают медицинскую помощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других)", - говорится в материале.
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Мурашко пояснил, что это позволит разгрузить специализированные отделения терапевтического профиля от сезонного импульсного роста экстренных госпитализаций, что положительно скажется на доступности медицинской помощи.
По словам министра, опыт борьбы с коронавирусом показал как инфраструктурные сложности, так и ряд организационных проблем системы здравоохранения, причем ни одна страна мира не показала гладкого прохождения периода пандемии.
Модернизация инфекционной службы России должна будет обеспечить доступность и качество медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях их эпидемического распространения, подчеркнул Мурашко.
"В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России", - уточнил министр.
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
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