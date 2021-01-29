https://ria.ru/20210129/bol-1595062637.html

Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль

Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль

Даже слабую головную боль нужно стараться сразу подавить с помощью обезболивающего препарата, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T04:07

2021-01-29T04:07

2021-01-29T09:54

боль

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Даже слабую головную боль нужно стараться сразу подавить с помощью обезболивающего препарата, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд.Регулярные боли — повод обратиться к специалисту, отметил врач.Нужно помнить, что универсальных препаратов от головной боли не существует, подчеркнул невролог. Если голова болит лишь изредка, можно воспользоваться любым нестероидным противовоспалительным препаратом, они лучше всего подходят для разового купирования боли. Если же требуется частый прием, лучше проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя. К тому же иногда неверно выбранное лекарство может стать причиной воспаления, предупредил врач.Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу обратиться за медицинской помощью, резюмировал специалист.

https://ria.ru/20210120/bol-1593822174.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боль, здоровье - общество, общество