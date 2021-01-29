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Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
Даже слабую головную боль нужно стараться сразу подавить с помощью обезболивающего препарата, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T04:07
2021-01-29T09:54
боль
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Даже слабую головную боль нужно стараться сразу подавить с помощью обезболивающего препарата, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд.Регулярные боли — повод обратиться к специалисту, отметил врач.Нужно помнить, что универсальных препаратов от головной боли не существует, подчеркнул невролог. Если голова болит лишь изредка, можно воспользоваться любым нестероидным противовоспалительным препаратом, они лучше всего подходят для разового купирования боли. Если же требуется частый прием, лучше проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя. К тому же иногда неверно выбранное лекарство может стать причиной воспаления, предупредил врач.Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу обратиться за медицинской помощью, резюмировал специалист.
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боль, здоровье - общество, общество

Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль

04:07 29.01.2021 (обновлено: 09:54 29.01.2021)
 
© Fotolia / Christian SchwierМигрень
Мигрень - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Fotolia / Christian Schwier
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Даже слабую головную боль нужно стараться сразу подавить с помощью обезболивающего препарата, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд.
Регулярные боли — повод обратиться к специалисту, отметил врач.

"Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить", – считает Бранд.

Нужно помнить, что универсальных препаратов от головной боли не существует, подчеркнул невролог. Если голова болит лишь изредка, можно воспользоваться любым нестероидным противовоспалительным препаратом, они лучше всего подходят для разового купирования боли. Если же требуется частый прием, лучше проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя. К тому же иногда неверно выбранное лекарство может стать причиной воспаления, предупредил врач.
"К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих", – объяснил Павел Бранд.
Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу обратиться за медицинской помощью, резюмировал специалист.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Названы виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу
 
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