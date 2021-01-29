https://ria.ru/20210129/blokirovka-1595180444.html

Медведев не исключил возможной блокировки своих аккаунтов в соцсетях

Медведев не исключил возможной блокировки своих аккаунтов в соцсетях

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности блокировки своих аккаунтов в западных социальных сетях, но утверждает, что это никак не... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:46

2021-01-29T17:46

2021-01-29T17:46

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности блокировки своих аккаунтов в западных социальных сетях, но утверждает, что это никак не влияет на содержание его публикаций."Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений, но это же тоже палка о двух концах", - заявил Медведев в интервью российским СМИ.На просьбу уточнить, влияет ли это на то, что он пишет, зампред Совбеза подчеркнул: "Нет, никак не влияет, потому что мы их таким образом проверяем".В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Полный текст интервью будет опубликован в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/facebook-1594470219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество