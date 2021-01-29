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Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер-сноубордист извинился
Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер-сноубордист извинился
Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:48
2021-01-29T22:55
россия
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
москва
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ПЯТИГОРСК, 29 янв — РИА Новости. Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает МВД по региону."В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В свою очередь, блогер публично принес свои извинения", — сообщает ведомство в Instagram.На видео к посту молодой человек просит прощения у жителей и гостей региона. "Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде. Также я являюсь видеоблогером. Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду", — сказал блогер.
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россия, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр), москва

Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер-сноубордист извинился

21:48 29.01.2021 (обновлено: 22:55 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Архыз"
Горнолыжный курорт Архыз - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 29 янв — РИА Новости. Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает МВД по региону.
"В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В свою очередь, блогер публично принес свои извинения", — сообщает ведомство в Instagram.
На видео к посту молодой человек просит прощения у жителей и гостей региона. "Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде. Также я являюсь видеоблогером. Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду", — сказал блогер.
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