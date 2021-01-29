https://ria.ru/20210129/bloger-1595216158.html

Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер-сноубордист извинился

Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер-сноубордист извинился

Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:48

2021-01-29T21:48

2021-01-29T22:55

россия

архыз

карачаево-черкесская республика (кчр)

москва

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ПЯТИГОРСК, 29 янв — РИА Новости. Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает МВД по региону."В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В свою очередь, блогер публично принес свои извинения", — сообщает ведомство в Instagram.На видео к посту молодой человек просит прощения у жителей и гостей региона. "Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде. Также я являюсь видеоблогером. Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду", — сказал блогер.

https://ria.ru/20210127/bloger-1594788376.html

россия

архыз

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр), москва