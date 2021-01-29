https://ria.ru/20210129/bitkoin-1595124164.html

Биткоин резко подорожал после поста Илона Маска

Биткоин резко подорожал после поста Илона Маска

Рост стоимости самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу днем резко ускорился, и она превысила 37 тысяч долларов после того, как известный... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:45

2021-01-29T13:45

2021-01-29T13:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

илон маск

биткоин

экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рост стоимости самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу днем резко ускорился, и она превысила 37 тысяч долларов после того, как известный предприниматель Илон Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.51 мск стоимость биткоина росла на 17,2%, до 36 315 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 19,23%, до 37 155 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Резкий рост стоимости биткоина отмечается после того, как ранее в пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin" и написал отдельным постом "В ретроспективе это было неизбежно".До записи Маска биткоин торговался чуть выше 32 тысяч долларов, то есть рост примерно за час после упоминания Маском составил около 16%.Накануне предприниматель "разогнал" другую криптовалюту - до этого малоизвестный Dogecoin. Он взлетел в цене более чем на 800% после "шуточного" упоминания Маском, которое подхватили в онлайн-группе WallStreetBets.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/bitkoin-1591898336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, биткоин, экономика