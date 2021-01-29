https://ria.ru/20210129/bitkoin-1595060159.html

Биткоин дорожает более чем на десять процентов

Биткоин дорожает более чем на десять процентов

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:28

2021-01-29T02:28

2021-01-29T13:24

россия

биткоин

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на десять процентов, до 33 570 долларов.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Восьмого января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

https://ria.ru/20210122/bitkoin-1594117068.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, биткоин, экономика