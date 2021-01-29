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Биткоин дорожает более чем на десять процентов
Биткоин дорожает более чем на десять процентов
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:28
2021-01-29T02:28
2021-01-29T13:24
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экономика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на десять процентов, до 33 570 долларов.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Восьмого января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.
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