https://ria.ru/20210129/besporyadki-1595170961.html

Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках

Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках

Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции 31 января, сообщает надзорное ведомство в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:09

2021-01-29T17:09

2021-01-29T17:48

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции 31 января, сообщает надзорное ведомство в пятницу."Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в релизе.Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете призывы выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.Отдельно ведомство напомнило, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (предполагает реальные сроки).После аналогичных митингов 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел, однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует. Самая тяжелая ее часть предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.В то же время обвинение по этой статье уже предъявлено новосибирцу, который через интернет призывал подростков выходить на несогласованные акции 23-го числа, а также бить полицейских битами и ножами.

https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, генеральная прокуратура рф