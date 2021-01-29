Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/besporyadki-1595170961.html
Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках
Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках
Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции 31 января, сообщает надзорное ведомство в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:09
2021-01-29T17:48
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
россия
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594317830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_584d03e4d17613259d3998eb894f0ecf.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции 31 января, сообщает надзорное ведомство в пятницу."Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в релизе.Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете призывы выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.Отдельно ведомство напомнило, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (предполагает реальные сроки).После аналогичных митингов 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел, однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует. Самая тяжелая ее часть предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.В то же время обвинение по этой статье уже предъявлено новосибирцу, который через интернет призывал подростков выходить на несогласованные акции 23-го числа, а также бить полицейских битами и ножами.
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594317830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0c25cf6bc1ad86b8608b22a402f3c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, генеральная прокуратура рф

Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках

17:09 29.01.2021 (обновлено: 17:48 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции 31 января, сообщает надзорное ведомство в пятницу.
"Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в релизе.
© МВД России/TwitterМВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
1 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
© МВД России/TwitterМВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
2 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
© МВД России/TwitterМВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
3 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
1 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
2 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
3 из 3
МВД предупредило об ответственности по статье о массовых беспорядках
© МВД России/Twitter
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете призывы выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.
Отдельно ведомство напомнило, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (предполагает реальные сроки).
После аналогичных митингов 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел, однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует. Самая тяжелая ее часть предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
В то же время обвинение по этой статье уже предъявлено новосибирцу, который через интернет призывал подростков выходить на несогласованные акции 23-го числа, а также бить полицейских битами и ножами.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 14:37
Московская полиция предостерегла от участия в несогласованных акциях
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
02:03Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз
Лента новостейМолния