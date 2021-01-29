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https://ria.ru/20210129/beremennost-1594908615.html
Экс-жена Романа Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка
Экс-жена Романа Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка
Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена в недавнем выпуске ток-шоу "На самом деле" заявила, что ждет от него восьмого ребенка. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:50
2021-01-29T00:50
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шоубиз
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роман жуков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена в недавнем выпуске ток-шоу "На самом деле" заявила, что ждет от него восьмого ребенка. Елена пришла в студию, чтобы встретиться с Ольгой, нынешней супругой певца. Она утверждала, что Елена пыталась ее избить.Для чистоты эксперимента в ток-шоу все участники проходят проверку на полиграфе. Елена Жукова от нее отказалась, заявив, что беременна и не хочет навредить малышу. При этом она сказала, что отец ребенка — Роман Жуков.Ольга Жукова назвала эти слова "бредом", но Елена не сдавалась. Она продолжала утверждать, что артист приехал к ней после ссоры с нынешней супругой примерно в середине ноября. Сейчас, по словам Елены, у нее шестая-седьмая неделя беременности.Позже в студии появился Роман Жуков. Он сразу заявил, что бывшая супруга говорит "чушь", но при этом не отрицал, что был у нее в ноябре. "Я приезжал не к Елене, а к детям", — уточнил исполнитель хитов "Первый снег", "Диско-ночь" и других. Результат детектора лжи также подтвердил слова Жукова о том, что интимной связи между ними не было. В результате стало понятно, что Елена соврала. Даже если она и беременна, то не от Романа Жукова.Роман и Елена Жуковы поженились в 2005 году. В этом браке родились семь детей. В 2012 году их дочь Елизавета-Виктория погибла в Москве от травм, полученных от удара качелями. Девочке было пять лет. В 2017-м стало известно, что музыкант ушел из семьи и переехал в Сочи. В августе прошлого года он женился на Ольге.
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москва, сочи, знаменитости, звезды, беременность, роман жуков, первый канал (телеканал)

Экс-жена Романа Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка

00:50 29.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевец Рома Жуков
Певец Рома Жуков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена в недавнем выпуске ток-шоу "На самом деле" заявила, что ждет от него восьмого ребенка.
Елена пришла в студию, чтобы встретиться с Ольгой, нынешней супругой певца. Она утверждала, что Елена пыталась ее избить.
Для чистоты эксперимента в ток-шоу все участники проходят проверку на полиграфе. Елена Жукова от нее отказалась, заявив, что беременна и не хочет навредить малышу. При этом она сказала, что отец ребенка — Роман Жуков.

"Нельзя было мужчину оставлять на один день. Олечка, ты знаешь об этом? — улыбаясь, обратилась Елена к Ольге. — Он приехал ко мне, твой муж (Роман Жуков. — Прим. ред.). Говорит: "Люблю, не могу. С Олей закончил отношения".

Ольга Жукова назвала эти слова "бредом", но Елена не сдавалась. Она продолжала утверждать, что артист приехал к ней после ссоры с нынешней супругой примерно в середине ноября. Сейчас, по словам Елены, у нее шестая-седьмая неделя беременности.
Позже в студии появился Роман Жуков. Он сразу заявил, что бывшая супруга говорит "чушь", но при этом не отрицал, что был у нее в ноябре. "Я приезжал не к Елене, а к детям", — уточнил исполнитель хитов "Первый снег", "Диско-ночь" и других.
Результат детектора лжи также подтвердил слова Жукова о том, что интимной связи между ними не было. В результате стало понятно, что Елена соврала. Даже если она и беременна, то не от Романа Жукова.
Роман и Елена Жуковы поженились в 2005 году. В этом браке родились семь детей. В 2012 году их дочь Елизавета-Виктория погибла в Москве от травм, полученных от удара качелями. Девочке было пять лет. В 2017-м стало известно, что музыкант ушел из семьи и переехал в Сочи. В августе прошлого года он женился на Ольге.
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