https://ria.ru/20210129/beremennost-1594908615.html

Экс-жена Романа Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка

Экс-жена Романа Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка

Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена в недавнем выпуске ток-шоу "На самом деле" заявила, что ждет от него восьмого ребенка. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:50

2021-01-29T00:50

2021-01-29T00:50

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена в недавнем выпуске ток-шоу "На самом деле" заявила, что ждет от него восьмого ребенка. Елена пришла в студию, чтобы встретиться с Ольгой, нынешней супругой певца. Она утверждала, что Елена пыталась ее избить.Для чистоты эксперимента в ток-шоу все участники проходят проверку на полиграфе. Елена Жукова от нее отказалась, заявив, что беременна и не хочет навредить малышу. При этом она сказала, что отец ребенка — Роман Жуков.Ольга Жукова назвала эти слова "бредом", но Елена не сдавалась. Она продолжала утверждать, что артист приехал к ней после ссоры с нынешней супругой примерно в середине ноября. Сейчас, по словам Елены, у нее шестая-седьмая неделя беременности.Позже в студии появился Роман Жуков. Он сразу заявил, что бывшая супруга говорит "чушь", но при этом не отрицал, что был у нее в ноябре. "Я приезжал не к Елене, а к детям", — уточнил исполнитель хитов "Первый снег", "Диско-ночь" и других. Результат детектора лжи также подтвердил слова Жукова о том, что интимной связи между ними не было. В результате стало понятно, что Елена соврала. Даже если она и беременна, то не от Романа Жукова.Роман и Елена Жуковы поженились в 2005 году. В этом браке родились семь детей. В 2012 году их дочь Елизавета-Виктория погибла в Москве от травм, полученных от удара качелями. Девочке было пять лет. В 2017-м стало известно, что музыкант ушел из семьи и переехал в Сочи. В августе прошлого года он женился на Ольге.

https://ria.ru/20201113/anna-khilkevich-1584481876.html

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москва, сочи, знаменитости, звезды, беременность, роман жуков, первый канал (телеканал)