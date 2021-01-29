https://ria.ru/20210129/bednov-1595091850.html
Беднов: при проведении выставок нужно сочетать онлайн- и офлайн-форматы
Беднов: при проведении выставок нужно сочетать онлайн- и офлайн-форматы
Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:20
2021-01-29T11:20
2021-01-29T11:20
сергей беднов
экспоцентр
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и офлайн-форматов, считает председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.Он выступил в ходе открытой дискуссии на тему "Гибридные форматы проведения выставочных и конгрессных мероприятий: настоящее и будущее", организованной комитетом в формате видеоконференции на полях X Евразийского Ивент Форума (EFEA). В ней приняли участие представители более 130 организаций выставочного сообщества, региональных и муниципальных ТПП, отраслевых союзов и ассоциаций, а также эксперты.По его словам, сегодня устроителям выставок необходимо отслеживать распространение новых цифровых технологий, чтобы заблаговременно видеть изменения на рынках, которые обслуживаются определенными отраслевыми выставками.Беднов предложил отразить роль гибридных офлайн-онлайн выставок как нового формата выставочных мероприятий в проекте Федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, дополнить профильные программы повышения квалификации темами, посвященными использованию гибридных форматов, а также обратил внимание на необходимость разработки отечественной платформы ВКС.Как отметил в ходе дискуссии зампредседателя комитета, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, в период пандемии отечественный выставочный рынок достаточно быстро переориентировался на мероприятия с использованием большего числа цифровых продуктов.Гибридный формат мероприятий становится действенным инструментом преодоления кризиса, а наработанный опыт и новые технологии, применяемые сейчас организаторами выставок, смогут повысить качество предоставляемых услуг в будущем, сказал он.В свою очередь, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков согласился с тем, что онлайн-форматы не смогут заменить собой живое общение на традиционных офлайн-выставках, а лишь способны дополнять и расширять их возможности. Он заметил, что пока только 2% выставок в России имеют свою цифровую копию или онлайн-формат.Ряд рекомендаций, высказанных участниками дискуссии, будут вынесены для обсуждения на очередном VIII Съезде ТПП РФ для включения в программные документы.
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сергей беднов, экспоцентр, новости компаний - экономика
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости
. Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и офлайн-форматов, считает председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов
.
Он выступил в ходе открытой дискуссии на тему "Гибридные форматы проведения выставочных и конгрессных мероприятий: настоящее и будущее", организованной комитетом в формате видеоконференции на полях X Евразийского Ивент Форума (EFEA). В ней приняли участие представители более 130 организаций выставочного сообщества, региональных и муниципальных ТПП, отраслевых союзов и ассоциаций, а также эксперты.
"Пандемия коронавируса послужила одной из причин активизации цифровых преобразований выставочной деятельности и только ускорила процесс появления новых форматов организации и проведения мероприятий. Но говорить о полной замене офлайн-мероприятий виртуальными сильно преждевременно. Каждый из форматов выставочного дела имеет свои принципиально сильные и слабые стороны", - приводит слова Беднова пресс-служба АО "Экспоцентр".
По его словам, сегодня устроителям выставок необходимо отслеживать распространение новых цифровых технологий, чтобы заблаговременно видеть изменения на рынках, которые обслуживаются определенными отраслевыми выставками.
Беднов предложил отразить роль гибридных офлайн-онлайн выставок как нового формата выставочных мероприятий в проекте Федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, дополнить профильные программы повышения квалификации темами, посвященными использованию гибридных форматов, а также обратил внимание на необходимость разработки отечественной платформы ВКС.
Как отметил в ходе дискуссии зампредседателя комитета, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, в период пандемии отечественный выставочный рынок достаточно быстро переориентировался на мероприятия с использованием большего числа цифровых продуктов.
Гибридный формат мероприятий становится действенным инструментом преодоления кризиса, а наработанный опыт и новые технологии, применяемые сейчас организаторами выставок, смогут повысить качество предоставляемых услуг в будущем, сказал он.
В свою очередь, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков согласился с тем, что онлайн-форматы не смогут заменить собой живое общение на традиционных офлайн-выставках, а лишь способны дополнять и расширять их возможности. Он заметил, что пока только 2% выставок в России имеют свою цифровую копию или онлайн-формат.
Ряд рекомендаций, высказанных участниками дискуссии, будут вынесены для обсуждения на очередном VIII Съезде ТПП РФ для включения в программные документы.