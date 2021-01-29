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Беднов: при проведении выставок нужно сочетать онлайн- и офлайн-форматы
Беднов: при проведении выставок нужно сочетать онлайн- и офлайн-форматы
Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:20
2021-01-29T11:20
сергей беднов
экспоцентр
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и офлайн-форматов, считает председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.Он выступил в ходе открытой дискуссии на тему "Гибридные форматы проведения выставочных и конгрессных мероприятий: настоящее и будущее", организованной комитетом в формате видеоконференции на полях X Евразийского Ивент Форума (EFEA). В ней приняли участие представители более 130 организаций выставочного сообщества, региональных и муниципальных ТПП, отраслевых союзов и ассоциаций, а также эксперты.По его словам, сегодня устроителям выставок необходимо отслеживать распространение новых цифровых технологий, чтобы заблаговременно видеть изменения на рынках, которые обслуживаются определенными отраслевыми выставками.Беднов предложил отразить роль гибридных офлайн-онлайн выставок как нового формата выставочных мероприятий в проекте Федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, дополнить профильные программы повышения квалификации темами, посвященными использованию гибридных форматов, а также обратил внимание на необходимость разработки отечественной платформы ВКС.Как отметил в ходе дискуссии зампредседателя комитета, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, в период пандемии отечественный выставочный рынок достаточно быстро переориентировался на мероприятия с использованием большего числа цифровых продуктов.Гибридный формат мероприятий становится действенным инструментом преодоления кризиса, а наработанный опыт и новые технологии, применяемые сейчас организаторами выставок, смогут повысить качество предоставляемых услуг в будущем, сказал он.В свою очередь, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков согласился с тем, что онлайн-форматы не смогут заменить собой живое общение на традиционных офлайн-выставках, а лишь способны дополнять и расширять их возможности. Он заметил, что пока только 2% выставок в России имеют свою цифровую копию или онлайн-формат.Ряд рекомендаций, высказанных участниками дискуссии, будут вынесены для обсуждения на очередном VIII Съезде ТПП РФ для включения в программные документы.
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сергей беднов, экспоцентр, новости компаний - экономика

Беднов: при проведении выставок нужно сочетать онлайн- и офлайн-форматы

11:20 29.01.2021
 
© Фото : АО "Экспоцентр"Дискуссия на полях X Евразийского Ивент Форума
Дискуссия на полях X Евразийского Ивент Форума - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эффективность участия в выставочных мероприятиях в современных условиях зависит от взвешенного сочетания инструментов маркетинга на основе онлайн- и офлайн-форматов, считает председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.
Он выступил в ходе открытой дискуссии на тему "Гибридные форматы проведения выставочных и конгрессных мероприятий: настоящее и будущее", организованной комитетом в формате видеоконференции на полях X Евразийского Ивент Форума (EFEA). В ней приняли участие представители более 130 организаций выставочного сообщества, региональных и муниципальных ТПП, отраслевых союзов и ассоциаций, а также эксперты.
"Пандемия коронавируса послужила одной из причин активизации цифровых преобразований выставочной деятельности и только ускорила процесс появления новых форматов организации и проведения мероприятий. Но говорить о полной замене офлайн-мероприятий виртуальными сильно преждевременно. Каждый из форматов выставочного дела имеет свои принципиально сильные и слабые стороны", - приводит слова Беднова пресс-служба АО "Экспоцентр".
По его словам, сегодня устроителям выставок необходимо отслеживать распространение новых цифровых технологий, чтобы заблаговременно видеть изменения на рынках, которые обслуживаются определенными отраслевыми выставками.
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Беднов предложил отразить роль гибридных офлайн-онлайн выставок как нового формата выставочных мероприятий в проекте Федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, дополнить профильные программы повышения квалификации темами, посвященными использованию гибридных форматов, а также обратил внимание на необходимость разработки отечественной платформы ВКС.
Как отметил в ходе дискуссии зампредседателя комитета, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, в период пандемии отечественный выставочный рынок достаточно быстро переориентировался на мероприятия с использованием большего числа цифровых продуктов.
Гибридный формат мероприятий становится действенным инструментом преодоления кризиса, а наработанный опыт и новые технологии, применяемые сейчас организаторами выставок, смогут повысить качество предоставляемых услуг в будущем, сказал он.
В свою очередь, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков согласился с тем, что онлайн-форматы не смогут заменить собой живое общение на традиционных офлайн-выставках, а лишь способны дополнять и расширять их возможности. Он заметил, что пока только 2% выставок в России имеют свою цифровую копию или онлайн-формат.
Ряд рекомендаций, высказанных участниками дискуссии, будут вынесены для обсуждения на очередном VIII Съезде ТПП РФ для включения в программные документы.
 
Сергей БедновЭкспоцентрНовости компаний - Экономика
 
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