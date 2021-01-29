https://ria.ru/20210129/balanova-1595144635.html

Биография Светланы Балановой

Биография Светланы Балановой

Светлана Евгеньевна Баланова родилась 5 октября 1970 года в Москве. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:03

2021-01-29T15:03

2021-01-29T15:03

газпром-медиа холдинг

национальная медиа группа

справки

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Светлана Евгеньевна Баланова родилась 5 октября 1970 года в Москве.В 1992 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. В 2000 году получила степень MBA школы бизнеса Открытого университета Великобритании (Open University Business School). В 2019 году прошла обучение в Institute of Directors (Великобритания) по программе "Дипломированный директор".С 1993 по 1999 год занимала различные должности в области продаж, маркетинга и логистики в компании "3М Россия".В 1999-2001 годах – финансовый директор компании "3М Россия".С 2001 по 2004 год – директор по проектам "Шесть Сигм" (управление бизнес-процессами) в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке компании 3M.В 2004-2008 годах возглавляла представительство 3M на Украине, занимала должность генерального директора "3М Украина".С 2008 по 2010 год была генеральным директором "3М Россия".В 2009 году была членом совета директоров Американской торговой палаты в России.С 2010 по 2011 год – президент международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании 3М, главный операционный директор компании 3М Аттенти (Израиль).С 2012 года по 2020 год – генеральный директор компании IBS.С 2019 года – член Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".В марте 2020 года была назначена первым заместителем генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг".29 января 2020 года стало известно, что Светлана Баланова займет пост генерального директора холдинга "Национальная медиа группа".С 2014 по 2019 год Светлана Баланова входила в список лучших высших руководителей в ИТ-отрасли в рамках ежегодного рейтинга "Топ-1000 ведущих менеджеров России" Ассоциации менеджеров России (АМР) и ИД "Коммерсантъ".Неоднократно включалась журналом "Компания" в рейтинг "Топ-50 самых влиятельных женщин в российском бизнесе" (2012, 2013, 2014).Лауреат премии Международного альянса женщин "TIAW World of Difference 100 Awards" (2013). В 2009 году вошла в список 500 менеджеров, включенных в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.Владеет английским, немецким и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром-медиа холдинг, национальная медиа группа , справки