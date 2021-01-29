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Экс-глава МИД Дании: Россия восстановила статус военной сверхдержавы
Экс-глава МИД Дании: Россия восстановила статус военной сверхдержавы
России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое в мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T05:18
2021-01-29T09:00
россия
нато
владимир путин
дания
сирия
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое в мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отмечает бывший министр.Однако, подчеркивает автор статьи, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.Ранее издание The National Interest оценило мощь ядерного потенциала России. Как напомнил автор статьи, крупнейшим обладателем ядерного оружия является Военно-морской флот. Кроме того, запасы тактического оружия России являются заслоном от вооруженных сил НАТО. Тактические ядерные боеголовки будут самым эффективным средством России для защиты своих границ и интересов безопасности, заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, владимир путин, дания, сирия, в мире

Экс-глава МИД Дании: Россия восстановила статус военной сверхдержавы

05:18 29.01.2021 (обновлено: 09:00 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск
Военнослужащие воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое в мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.
Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отмечает бывший министр.
Однако, подчеркивает автор статьи, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 17:36
National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России
Ранее издание The National Interest оценило мощь ядерного потенциала России. Как напомнил автор статьи, крупнейшим обладателем ядерного оружия является Военно-морской флот. Кроме того, запасы тактического оружия России являются заслоном от вооруженных сил НАТО. Тактические ядерные боеголовки будут самым эффективным средством России для защиты своих границ и интересов безопасности, заключил эксперт.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияНАТОВладимир ПутинДанияСирияВ мире
 
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