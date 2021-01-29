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Напавшую на полицейского в Москве уроженку Украины арестовали
Напавшую на полицейского в Москве уроженку Украины арестовали
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре столицы,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:04
2021-01-29T17:52
россия
татьяна потяева
москва
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Бендас пробудет под стражей до 28 марта.По части 1 статьи 318 УК России ей грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.Согласно версии следствия, 23 января вблизи Пушкинской площади женщина несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов. На допросе она полностью признала свою вину. Источник РИА Новости подтвердил, что задержанная — уроженка Украины Ольга Бендас.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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Арестована уроженка Украины Бендас, ударившая полицейского в Москве. Кадры из суда
Арестована уроженка Украины Бендас, ударившая полицейского в Москве. Кадры из суда
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Уроженку Украины Ольгу Бендас задержала полиция. Кадры СК
Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас. Ранее старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
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60
россия, татьяна потяева, москва, украина, происшествия

Напавшую на полицейского в Москве уроженку Украины арестовали

17:04 29.01.2021 (обновлено: 17:52 29.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Бендас пробудет под стражей до 28 марта.
По части 1 статьи 318 УК России ей грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
Согласно версии следствия, 23 января вблизи Пушкинской площади женщина несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов. На допросе она полностью признала свою вину. Источник РИА Новости подтвердил, что задержанная — уроженка Украины Ольга Бендас.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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