https://ria.ru/20210129/arest-1595169746.html

Напавшую на полицейского в Москве уроженку Украины арестовали

Напавшую на полицейского в Москве уроженку Украины арестовали

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре столицы,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:04

2021-01-29T17:04

2021-01-29T17:52

россия

татьяна потяева

москва

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595173643_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_016119e3e52b18c8014a7ef0b7cf80d8.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Бендас пробудет под стражей до 28 марта.По части 1 статьи 318 УК России ей грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.Согласно версии следствия, 23 января вблизи Пушкинской площади женщина несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов. На допросе она полностью признала свою вину. Источник РИА Новости подтвердил, что задержанная — уроженка Украины Ольга Бендас.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Арестована уроженка Украины Бендас, ударившая полицейского в Москве. Кадры из суда Арестована уроженка Украины Бендас, ударившая полицейского в Москве. Кадры из суда 2021-01-29T17:04 true PT0M15S

Уроженку Украины Ольгу Бендас задержала полиция. Кадры СК Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас. Ранее старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину. 2021-01-29T17:04 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, москва, украина, происшествия