https://ria.ru/20210129/alkogol-1595218569.html

Власти Москвы ограничили продажу алкоголя 31 января

Власти Москвы ограничили продажу алкоголя 31 января

Власти Москвы 31 января ограничили продажу алкоголя в центре города, часть магазинов и кафе будут закрыты, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:15

2021-01-29T22:15

2021-01-29T22:26

алексей немерюк

общество

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Москвы 31 января ограничили продажу алкоголя в центре города, часть магазинов и кафе будут закрыты, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Действительно, в центре Москвы в это воскресенье будут закрыты кафе и рестораны, а также предприятия торговли. Помимо этого, в центре города в период с 9.00 до 23.00 будет ограничена продажа алкоголя", — сообщил Немерюк.Он уточнил, что, в частности, продажа алкоголя в стеклянной таре будет запрещена на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и на других центральных улицах.

https://ria.ru/20210129/moskva-1595214107.html

москва

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2021

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алексей немерюк, общество, москва