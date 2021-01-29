https://ria.ru/20210129/alkogol-1595218569.html
Власти Москвы ограничили продажу алкоголя 31 января
Власти Москвы ограничили продажу алкоголя 31 января
Власти Москвы 31 января ограничили продажу алкоголя в центре города, часть магазинов и кафе будут закрыты, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:15
2021-01-29T22:15
2021-01-29T22:26
алексей немерюк
общество
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Москвы 31 января ограничили продажу алкоголя в центре города, часть магазинов и кафе будут закрыты, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Действительно, в центре Москвы в это воскресенье будут закрыты кафе и рестораны, а также предприятия торговли. Помимо этого, в центре города в период с 9.00 до 23.00 будет ограничена продажа алкоголя", — сообщил Немерюк.Он уточнил, что, в частности, продажа алкоголя в стеклянной таре будет запрещена на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и на других центральных улицах.
https://ria.ru/20210129/moskva-1595214107.html
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алексей немерюк, общество, москва
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Власти Москвы
31 января ограничили продажу алкоголя в центре города, часть магазинов и кафе будут закрыты, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
"Действительно, в центре Москвы в это воскресенье будут закрыты кафе и рестораны, а также предприятия торговли. Помимо этого, в центре города в период с 9.00 до 23.00 будет ограничена продажа алкоголя", — сообщил Немерюк.
Он уточнил, что, в частности, продажа алкоголя в стеклянной таре будет запрещена на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и на других центральных улицах.