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Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в незаконной акции 31 января
Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в незаконной акции 31 января
Взрослым и детям не стоит участвовать в несогласованной акции 31 января в Москве, поскольку это будет нарушением закона, заявила РИА Новости столичный... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:20
2021-01-29T16:20
россия
татьяна потяева
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Взрослым и детям не стоит участвовать в несогласованной акции 31 января в Москве, поскольку это будет нарушением закона, заявила РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева."Тридцать первого января планируется несанкционированная акция. Как всегда уполномоченный и сотрудники аппарата будут работать на всех площадках города в это воскресенье. В связи с этим хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены", - сказала Потяева.По ее словам, уполномоченный по правам человека работает на всех акциях в качестве наблюдателя и в случае необходимости вмешивается в возникающие конфликтные ситуации. Также уполномоченный решает вопросы задержанных, чтобы к ним допускали адвокатов, чтобы соблюдались все процессы, связанные с задержанием."Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона и не призывая других людей, которые, может, не в полной мере знакомы с законом, нарушать его", - добавила столичный омбудсмен.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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россия, татьяна потяева, москва, общество

Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в незаконной акции 31 января

16:20 29.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Взрослым и детям не стоит участвовать в несогласованной акции 31 января в Москве, поскольку это будет нарушением закона, заявила РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
"Тридцать первого января планируется несанкционированная акция. Как всегда уполномоченный и сотрудники аппарата будут работать на всех площадках города в это воскресенье. В связи с этим хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены", - сказала Потяева.
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По ее словам, уполномоченный по правам человека работает на всех акциях в качестве наблюдателя и в случае необходимости вмешивается в возникающие конфликтные ситуации. Также уполномоченный решает вопросы задержанных, чтобы к ним допускали адвокатов, чтобы соблюдались все процессы, связанные с задержанием.
"Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона и не призывая других людей, которые, может, не в полной мере знакомы с законом, нарушать его", - добавила столичный омбудсмен.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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