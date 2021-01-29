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Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:50
2021-01-29T14:50
россия
прокуратура санкт-петербурга
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января."Прокуратура Санкт-Петербурга информирует о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным пресс-службы, при мониторинге соцсетей были выявлены публикации с призывами к участию в "массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января"."Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
https://ria.ru/20210129/peterburg-1595124875.html
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россия, прокуратура санкт-петербурга, санкт-петербург

Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

14:50 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Навального в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января.
"Прокуратура Санкт-Петербурга информирует о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным пресс-службы, при мониторинге соцсетей были выявлены публикации с призывами к участию в "массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января".
"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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