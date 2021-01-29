Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января.
"Прокуратура Санкт-Петербурга информирует о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным пресс-службы, при мониторинге соцсетей были выявлены публикации с призывами к участию в "массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января".
"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".