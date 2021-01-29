https://ria.ru/20210129/aktsii-1595142577.html

Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:50

2021-01-29T14:50

2021-01-29T14:50

россия

прокуратура санкт-петербурга

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных публичных акциях в городе 31 января."Прокуратура Санкт-Петербурга информирует о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным пресс-службы, при мониторинге соцсетей были выявлены публикации с призывами к участию в "массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января"."Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/peterburg-1595124875.html

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

россия

санкт-петербург

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россия, прокуратура санкт-петербурга, санкт-петербург