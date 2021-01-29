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Путин не планирует посетить военный парад в Афинах 25 марта
Путин не планирует посетить военный парад в Афинах 25 марта
Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Афины, где 25 марта пройдет парад в честь 200-летия греческой революции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:12
2021-01-29T13:12
2021-01-29T13:12
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Афины, где 25 марта пройдет парад в честь 200-летия греческой революции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что на военный парад, главное событие юбилея греческой революции, приглашены президент России, президент Франции Эммануэль Макрон и принц Чарльз – лидеры и представителей трех стран, которые способствовали освобождению Греции."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Афины 25 марта.Греция широко отмечает 200-летие греческой национальной освободительной революции 1821-1829 годов. Для организации мероприятий создан комитет "Греция-2021".
https://ria.ru/20210125/gretsiya-1594457257.html
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