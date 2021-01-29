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Путин не планирует посетить военный парад в Афинах 25 марта
Путин не планирует посетить военный парад в Афинах 25 марта
Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Афины, где 25 марта пройдет парад в честь 200-летия греческой революции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:12
2021-01-29T13:12
россия
эммануэль макрон
чарльз, принц уэльский
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
франция
греция
афины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Афины, где 25 марта пройдет парад в честь 200-летия греческой революции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что на военный парад, главное событие юбилея греческой революции, приглашены президент России, президент Франции Эммануэль Макрон и принц Чарльз – лидеры и представителей трех стран, которые способствовали освобождению Греции."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Афины 25 марта.Греция широко отмечает 200-летие греческой национальной освободительной революции 1821-1829 годов. Для организации мероприятий создан комитет "Греция-2021".
https://ria.ru/20210125/gretsiya-1594457257.html
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россия, эммануэль макрон, чарльз, принц уэльский, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, франция, греция, афины, в мире

Путин не планирует посетить военный парад в Афинах 25 марта

13:12 29.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить Афины, где 25 марта пройдет парад в честь 200-летия греческой революции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что на военный парад, главное событие юбилея греческой революции, приглашены президент России, президент Франции Эммануэль Макрон и принц Чарльз – лидеры и представителей трех стран, которые способствовали освобождению Греции.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Афины 25 марта.
Греция широко отмечает 200-летие греческой национальной освободительной революции 1821-1829 годов. Для организации мероприятий создан комитет "Греция-2021".
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РоссияЭммануэль МакронЧарльз, принц УэльскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияФранцияГрецияАфиныВ мире
 
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