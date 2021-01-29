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https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html
Талибы надеются, что США выведут военных из Афганистана до конца апреля
Талибы надеются, что США выведут военных из Афганистана до конца апреля
Талибы надеются, что США выведут своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля, заявил журналистам заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:20
2021-01-29T10:53
катар
талибан
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Талибы надеются, что США выведут своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля, заявил журналистам заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Согласно договорённостям, все иностранные войска, включая американские, должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев. Поэтому сейчас остается около 3 месяцев, чтобы завершить вывод. Большинство иностранных войск уже ушли из Афганистана, в настоящий момент несколько тысяч остаются там. Мы надеемся, что процесс будет завершён к концу апреля", - сказал Станакзай.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html
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катар, талибан, афганистан, сша, в мире

Талибы надеются, что США выведут военных из Афганистана до конца апреля

09:20 29.01.2021 (обновлено: 10:53 29.01.2021)
 
© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США во время учений в Афганистане
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Талибы надеются, что США выведут своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля, заявил журналистам заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"Согласно договорённостям, все иностранные войска, включая американские, должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев. Поэтому сейчас остается около 3 месяцев, чтобы завершить вывод. Большинство иностранных войск уже ушли из Афганистана, в настоящий момент несколько тысяч остаются там. Мы надеемся, что процесс будет завершён к концу апреля", - сказал Станакзай.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
09:30
Талибы считают, что полностью выполняют обязательства по договору с США
 
КатарТалибанАфганистанСШАВ мире
 
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