https://ria.ru/20210128/zvonki-1594885101.html

В ЦБ рассказали, как снизить количество звонков из банков

В ЦБ рассказали, как снизить количество звонков из банков

Частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить. Что для этого нужно сделать, объяснила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T02:11

2021-01-28T02:11

2021-01-28T02:11

банки

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить. Что для этого нужно сделать, объяснила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.Сами по себе такие звонки не являются нарушением. По словам специалиста, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.В случае, если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию."Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных", – отметила в беседе с радио Sputnik Анна Подковкина. Если и это не сработает, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения таких звонков, заключила специалист.

https://ria.ru/20210126/oshibki-1594563890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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банки, центральный банк рф (цб рф), экономика