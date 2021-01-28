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Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале
Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале
Мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем - ожидается в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:39
2021-01-28T11:43
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем - ожидается в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму. Это небольшое превышение, это говорит о том, что зима продолжается. Тем более сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль - зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма - до 100-110% месячной нормы. То есть норма или небольшое превышение буквально на 10%", - рассказал Тишковец.По его словам, высота снежного покрова - в пределах 32-38 сантиметров."Если вырезать средний слой ночных и дневных температур, то он будет укладываться в диапазон ночь - минус 7 - минус 12, днем - минус 1 - минус 6. Такая погода в феврале, мягкая снежная русская зима, с комфортными умеренными морозцами. Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным", - добавил синоптик.
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погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале

11:39 28.01.2021 (обновлено: 11:43 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем - ожидается в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму. Это небольшое превышение, это говорит о том, что зима продолжается. Тем более сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль - зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма - до 100-110% месячной нормы. То есть норма или небольшое превышение буквально на 10%", - рассказал Тишковец.
По его словам, высота снежного покрова - в пределах 32-38 сантиметров.
"Если вырезать средний слой ночных и дневных температур, то он будет укладываться в диапазон ночь - минус 7 - минус 12, днем - минус 1 - минус 6. Такая погода в феврале, мягкая снежная русская зима, с комфортными умеренными морозцами. Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным", - добавил синоптик.
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