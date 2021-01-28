https://ria.ru/20210128/zhivotnye-1594918327.html

В Госдуме поддержали проект о запрете изымать домашних животных за долги

В Госдуме поддержали проект о запрете изымать домашних животных за долги

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:33

2021-01-28T11:33

2021-01-28T11:33

павел крашенинников

госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.Инициатива была внесена в Госдуму в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс."Предлагается привести в соответствие действующее законодательство и установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (кошек, собак и др.),по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных", - говорится в пояснительной записке к документу.Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. -0-

https://ria.ru/20201225/zhivotnye-1590888418.html

https://realty.ria.ru/20210111/priyuty-1592547086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество