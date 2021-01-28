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В Госдуме поддержали проект о запрете изымать домашних животных за долги
В Госдуме поддержали проект о запрете изымать домашних животных за долги
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:33
2021-01-28T11:33
павел крашенинников
госдума рф
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.Инициатива была внесена в Госдуму в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс."Предлагается привести в соответствие действующее законодательство и установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (кошек, собак и др.),по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных", - говорится в пояснительной записке к документу.Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. -0-
https://ria.ru/20201225/zhivotnye-1590888418.html
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павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуме поддержали проект о запрете изымать домашних животных за долги

11:33 28.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДомашние собаки на прогулке в одном из московских дворов
Домашние собаки на прогулке в одном из московских дворов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.
Инициатива была внесена в Госдуму в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым. Изменения предлагаются в Гражданский процессуальный кодекс.
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 12:09
Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
"Предлагается привести в соответствие действующее законодательство и установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (кошек, собак и др.),по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных", - говорится в пояснительной записке к документу.
Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. -0-
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 12:12
Минприроды поддержало создание в регионах сети приютов для животных
 
Павел КрашенинниковГосдума РФВладимир БурматовОбщество
 
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