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Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:23
2021-01-28T12:40
адахан мадумаров
садыр жапаров
нуржан шайлдабекова
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка была невысокой — на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.В тот же день состоялся референдум по определению формы правления. За усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую республику — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) выступили против всех форм правления.
https://ria.ru/20210125/kirgiziya-1594421566.html
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адахан мадумаров, садыр жапаров, нуржан шайлдабекова, киргизия, в мире

Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии

08:23 28.01.2021 (обновлено: 12:40 28.01.2021)
 
© Султан Досалиев / Перейти в фотобанкПрезидент Садыр Жапаров во время инаугурации в Киргизии
Президент Садыр Жапаров во время инаугурации в Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Султан Досалиев
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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.
Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.
Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка была невысокой — на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
В тот же день состоялся референдум по определению формы правления. За усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую республику — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) выступили против всех форм правления.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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