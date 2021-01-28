https://ria.ru/20210128/zhaparov-1594893101.html
Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:23
2021-01-28T08:23
2021-01-28T12:40
адахан мадумаров
садыр жапаров
нуржан шайлдабекова
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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка была невысокой — на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.В тот же день состоялся референдум по определению формы правления. За усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую республику — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) выступили против всех форм правления.
https://ria.ru/20210125/kirgiziya-1594421566.html
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адахан мадумаров, садыр жапаров, нуржан шайлдабекова, киргизия, в мире