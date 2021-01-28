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МИД Украины решил запретить Кеосаяну въезд в страну
МИД Украины решил запретить Кеосаяну въезд в страну
Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет въезда в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк, сообщил в четверг... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:07
2021-01-28T14:07
ситуация в днр и лнр
тигран кеосаян
мид украины
донецк (донецкая область)
украина
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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет въезда в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Олег Николенко."Российские пропагандисты прибыли в Донецк... В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину. (Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита - ред.) Симоньян и (главный редактор радио "Говорит Москва" Роман - ред.) Бабаян давно невъездные", - написал Николенко в Twitter.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, тигран кеосаян, мид украины, донецк (донецкая область), украина

МИД Украины решил запретить Кеосаяну въезд в страну

14:07 28.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Тигран Кеосаян на пионерских чтениях журнала "Русский пионер"
Режиссер Тигран Кеосаян на пионерских чтениях журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет въезда в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"Российские пропагандисты прибыли в Донецк... В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину. (Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита - ред.) Симоньян и (главный редактор радио "Говорит Москва" Роман - ред.) Бабаян давно невъездные", - написал Николенко в Twitter.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 14:30
Российские звезды, которым запретили въезд на Украину в 2014-2019 годах
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРТигран КеосаянМИД УкраиныДонецк (Донецкая область)Украина
 
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