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Уроженку Украины задержали за нападение на полицейского на акции в Москве
Уроженку Украины задержали за нападение на полицейского на акции в Москве
Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:47
2021-01-28T18:49
россия
юлия иванова
татьяна потяева
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
москва
украина
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину."Задержанной является Ольга Бендас, она уроженка Украины", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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россия, юлия иванова, татьяна потяева, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, украина, происшествия

Уроженку Украины задержали за нападение на полицейского на акции в Москве

18:47 28.01.2021 (обновлено: 18:49 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
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"Задержанной является Ольга Бендас, она уроженка Украины", - сказал собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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