https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1595020039.html

Уроженку Украины задержали за нападение на полицейского на акции в Москве

Уроженку Украины задержали за нападение на полицейского на акции в Москве

Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:47

2021-01-28T18:47

2021-01-28T18:49

россия

юлия иванова

татьяна потяева

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

украина

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Задержанная в четверг девушка, которая несколько раз ударила полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, - уроженка Украины Ольга Бендас, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину."Задержанной является Ольга Бендас, она уроженка Украины", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210128/arest-1595005943.html

https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html

россия

москва

украина

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россия, юлия иванова, татьяна потяева, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, украина, происшествия