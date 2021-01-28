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В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка
В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка
Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:26
2021-01-28T10:26
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point со ссылкой на прокуратуру.Инцидент произошел вечером 15 января в 15 округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около 10 человек. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что нападение на 15-летнего подростка не останется безнаказанным. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и наказать людей, которые напали на украинского подростка.По данным издания, несовершеннолетние были задержаны в четверг утром в городе Ванв, пригороде Парижа. Они заключены под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления, а также в краже, совершенной группой лиц с применением насилия.Ранее сообщалось, что в результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. В течение недели Юрий находился в искусственной коме. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство". В прошлую субботу молодой человек начал приходить в сознание.
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франция, париж, украина, в мире

В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка

10:26 28.01.2021
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста участников движения автомобилистов "желтые жилеты" в районе Триумфальной арки в Париже. 8 декабря 2018
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста участников движения автомобилистов желтые жилеты в районе Триумфальной арки в Париже. 8 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point со ссылкой на прокуратуру.
Инцидент произошел вечером 15 января в 15 округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около 10 человек. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что нападение на 15-летнего подростка не останется безнаказанным. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и наказать людей, которые напали на украинского подростка.
Сотрудники правоохранительных органов в Париже, где проходит протестная акция желтых жилетов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 14:37
Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в своей квартире
По данным издания, несовершеннолетние были задержаны в четверг утром в городе Ванв, пригороде Парижа. Они заключены под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления, а также в краже, совершенной группой лиц с применением насилия.
Ранее сообщалось, что в результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. В течение недели Юрий находился в искусственной коме. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство". В прошлую субботу молодой человек начал приходить в сознание.
 
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