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В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка

В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка

Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:26

2021-01-28T10:26

2021-01-28T10:26

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point со ссылкой на прокуратуру.Инцидент произошел вечером 15 января в 15 округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около 10 человек. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что нападение на 15-летнего подростка не останется безнаказанным. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и наказать людей, которые напали на украинского подростка.По данным издания, несовершеннолетние были задержаны в четверг утром в городе Ванв, пригороде Парижа. Они заключены под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления, а также в краже, совершенной группой лиц с применением насилия.Ранее сообщалось, что в результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. В течение недели Юрий находился в искусственной коме. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство". В прошлую субботу молодой человек начал приходить в сознание.

https://ria.ru/20210126/operatsiya-1594637364.html

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франция, париж, украина, в мире