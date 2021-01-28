https://ria.ru/20210128/wandavision-1594854812.html

Пол Беттани показал, как снимал маску Вижена в сериале Marvel

Пол Беттани показал, как снимал маску Вижена в сериале Marvel

Британский актер Пол Беттани выложил в Сеть ролик с закулисными кадрами проекта "ВандаВижен" студии Marvel. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T02:50

2021-01-28T02:50

2021-01-28T02:50

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юэн макгрегор

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Британский актер Пол Беттани выложил в Сеть ролик с закулисными кадрами проекта "ВандаВижен" студии Marvel. В коротком видео актер в костюме после съемочного дня снимает маску своего персонажа. Один из членов съемочной команды шутит: "Это Юэн МакГрегор", когда Беттани начинает разоблачаться.Режиссер проекта, вышедшего на сервисе Disney+ 15 января, — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго"). "ВандаВижен" стал первым телесериалом Marvel на Disney+.Главные герои — Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) — живут тихой семейной жизнью в пригороде. Но через некоторое время у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.

https://ria.ru/20210118/warner-1593513842.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, юэн макгрегор